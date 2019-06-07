"Мы уже приняли закон, по которому черные кредиторы не могут обращать взыскание на предмет залога, если они выдали кредит. Раньше черные кредиторы могли обратиться в суд и обратить взыскание на жилье или какое-то другое дорогостоящее имущество. Сейчас такого права нет, и многие уже перестали кредитовать, поскольку не могут с помощью легальных способов обратить взыскание и вернуть то, что выдали. Но при этом мы не вводили уголовную и административную ответственность. Сейчас подготовлен законопроект, который их вводит, в том числе уголовную сроком до шести лет лишения свободы для таких черных кредиторов. Это позволит более эффективно бороться с таким явлением", - уверен депутат.
Законопроект уже подготовлен, находится в стадии согласования, как только законотворцы его согласуют с Верховным судом и другими институтами, уже в весеннюю сессию Госдумы он может быть рассмотрен, резюмировал Анатолий Аксаков.
Аксаков: Черным кредиторам грозит до шести лет лишения свободы
Для черных кредиторов введут уголовную ответственность. Об этом "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие кредиторы могут сесть в тюрьму сроком до 6 лет
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