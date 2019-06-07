Дмитрий Пристансков о повестке работы представителей ГМК "Норильский Никель" на ПМЭФ

Компания "Норильский никель" - крупнейший производитель никеля и палладия, диверсифицированный холдинг с мировым именем, и в повестке у нас не только вопросы развития производственных мощностей. Так, нас интересует тема Северного морского пути, и вчера "Норильский никель" подписал четырехстороннее соглашение с Росатом, "Российским фондом прямых инвестиций" и крупнейшей компанией в этой сфере DP WORLD.

Также на повестке у нас - вопросы цифровизации.

Наша компания - один из лидеров в процессе цифровизации промышленности, и нами были подписаны ряд соглашений - с компанией SAP в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли, а также с Московским физико-технический институтом (МФТИ) и IBM о совместной подготовке студентов.

Конечно, главный вопрос - это экологическая безопасность. Наша компания - активный участник национального проекта "Экология" и мы уделяем очень много внимания и ресурсов этому вопросу.

Помимо работы над соглашениями участвуем в большом количестве сессий ПМЭФ по абсолютно разным темам - по корпоративным проблемам, по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Мы живем в достаточно сложной регуляторно-правовой среде, и каждое решение, каждое изменение правовой нормы может сказаться на деятельности компании.

Подчеркну - для нас крайне важно быть в диалоге с властью, и поэтому "Норильский никель" участвует в каждом масштабном экономическом форуме в нашей стране.

Сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по рыболовству и ПАО "ГМК "Норильский никель".

С Росрыболовством мы сотрудничаем уже давно и сегодня мы лишь формализовали и структурировали наше взаимодействие в сфере сохранения биологических водных ресурсов. У нас в компании принята и действует "Политика по сохранению биоразнообразия", за последние пять лет мы выпустили в бассейн реки Енисей большое количество мальков и молоди осетровых, хариуса и гольца - ценных и редких пор северных рыб. В целом все эта деятельность нацелена на сохранение биоразнообразия и поддержания уникального природного статуса арктической зоны.

Президент ГМК "Норильский Никель" Владимир Потанин говорил о том, что улучшение экологической обстановки на территориях, где расположено производство компании, позволит существенно нарастить туристический потенциал этих уникальных северных районов.

Что бы сделать Норильский промышленный район привлекательным для туристов, мы, конечно же в первую очередь должны очистить воздух над Норильском. Мы еще на Красноярском экономическом форуме подписали четырехстороннее соглашение в этой сфере, и сейчас, как активный участник нацпроекта "Экология" - федерального проекта "Чистый воздух" реализуем масштабную, беспрецедентную программу по утилизации диоксида серы - так называемый "серный проект".

Когда воздух станет чище, а город комфортнее, развивать туризм на Таймыре станет проще. Хотя уже сейчас у этой территории огромный потенциал - людей влечет нетронутая Арктика, плато Путорана, заполярные заповедники. Всем этим надо заниматься, развивать. Конечно, надо и промышленным производством заниматься, без этого не будет никакого движения вперед. Но мы должны делать это настолько умно и осторожно, аккуратно подходя к балансу интересов общества, человека и бизнеса. Именно поэтому мы и реализуем наш "Серный проект".