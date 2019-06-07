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Экономика
07.06.2019 16:11
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Дмитрий Пристансков о повестке работы представителей ГМК "Норильский Никель" на ПМЭФ

Компания "Норильский никель" - крупнейший производитель никеля и палладия, диверсифицированный холдинг с мировым именем, и в повестке у нас не только вопросы развития производственных мощностей. Так, нас интересует тема Северного морского пути, и вчера "Норильский никель" подписал четырехстороннее соглашение с Росатом, "Российским фондом прямых инвестиций" и крупнейшей компанией в этой сфере DP WORLD.

Также на повестке у нас - вопросы цифровизации.

Наша компания - один из лидеров в процессе цифровизации промышленности, и нами были подписаны ряд соглашений - с компанией SAP в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли, а также с Московским физико-технический институтом (МФТИ) и IBM о совместной подготовке студентов.

Фото: инфоцентр Крымский мост
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Конечно, главный вопрос - это экологическая безопасность. Наша компания - активный участник национального проекта "Экология" и мы уделяем очень много внимания и ресурсов этому вопросу.

Помимо работы над соглашениями участвуем в большом количестве сессий ПМЭФ по абсолютно разным темам - по корпоративным проблемам, по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Мы живем в достаточно сложной регуляторно-правовой среде, и каждое решение, каждое изменение правовой нормы может сказаться на деятельности компании.

Подчеркну - для нас крайне важно быть в диалоге с властью, и поэтому "Норильский никель" участвует в каждом масштабном экономическом форуме в нашей стране.

Сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по рыболовству и ПАО "ГМК "Норильский никель".

С Росрыболовством мы сотрудничаем уже давно и сегодня мы лишь формализовали и структурировали наше взаимодействие в сфере сохранения биологических водных ресурсов. У нас в компании принята и действует "Политика по сохранению биоразнообразия", за последние пять лет мы выпустили в бассейн реки Енисей большое количество мальков и молоди осетровых, хариуса и гольца - ценных и редких пор северных рыб. В целом все эта деятельность нацелена на сохранение биоразнообразия и поддержания уникального природного статуса арктической зоны.

Президент ГМК "Норильский Никель" Владимир Потанин говорил о том, что улучшение экологической обстановки на территориях, где расположено производство компании, позволит существенно нарастить туристический потенциал этих уникальных северных районов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Что бы сделать Норильский промышленный район привлекательным для туристов, мы, конечно же в первую очередь должны очистить воздух над Норильском. Мы еще на Красноярском экономическом форуме подписали четырехстороннее соглашение в этой сфере, и сейчас, как активный участник нацпроекта "Экология" - федерального проекта "Чистый воздух" реализуем масштабную, беспрецедентную программу по утилизации диоксида серы - так называемый "серный проект".

Когда воздух станет чище, а город комфортнее, развивать туризм на Таймыре станет проще. Хотя уже сейчас у этой территории огромный потенциал - людей влечет нетронутая Арктика, плато Путорана, заполярные заповедники. Всем этим надо заниматься, развивать. Конечно, надо и промышленным производством заниматься, без этого не будет никакого движения вперед. Но мы должны делать это настолько умно и осторожно, аккуратно подходя к балансу интересов общества, человека и бизнеса. Именно поэтому мы и реализуем наш "Серный проект".

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