Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова

Это меньше, чем в рекордном 2018 году, когда российские рыбаки добыли свыше 660 тысяч тонн лососевых рыб. Тем не менее, по мнению экспертов, удорожания красной икры в рознице в целом не предвидится, хотя первые партии икры только что выловленной нерки всегда будут стоить на полке чуть дороже, порядка 3600 рублей за кг.
"Первая икра нерки почти всегда доставляется в Москву и другие мегаполисы самолетами и считается таким же деликатесом для гурманов, как молодое вино, это своего рода "божоле нуво" на икорном рынке, - рассказала "РГ" руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Поэтому молодую икру сначала можно приобрести только в небольших специализированных сетях, или рыбных супермаркетах. В крупных сетях такая икра нерки появится не раньше августа, тогда же постепенно начнется снижаться и цена на нее до уровня менее 3000 рублей за кг".
По мнению эксперта, розничная цена на полке на самую распространенную икру горбуши по-прежнему будет оставаться в рамках диапазона прошлой осени, то есть порядка 2600-2800 рублей за кг. Объясняется это тем, что на складах остаются большие запасы сырья с прошлогодней путины, которые не дадут поставить слишком высокий ценник на новую икру. Но и молодая икра горбуши не будет при этом, скорее всего, стоить дороже 3000 рублей за кг, что считается верхним порогом массовой покупательской доступности для этого вида продукта.
"Возможность лососевого коллапса 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за кг, крайне минимальна, - подчеркнула Полина Кирова. - Вмешаться могут только природные катаклизмы вроде штормовой погоды, которые усложнят условия работы рыбаков, но пока прогнозы оптимистичны. Более того, на восточном побережье Камчатки недавно открыли два новых завода по переработке рыбы и икры, что позволит доставлять и перерабатывать на берегу больше соленой икры, а не замороженного сырья, так называемого ястыка, из которого потом делают пробойную икру".
Вместе с тем, эксперты советуют быть внимательными и не приобретать под видом дешевой лососевой икры имитированную икру из белка, желатина и красителя, которая стоит примерно в 7-8 раз дешевле настоящей, а также капсулированную икру, которую делают из икорного сока - джуса. Кроме того, следует осторожно относиться к покупке икры на развес, поскольку недобросовестные производители и продавцы в это время года могут смешивать молодую икру со старой, чтобы сбыть остатки прошлогодней продукции.
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