Фонд ЖКХ выделил деньги Саратовской, Курской и Ленинградской областям

Проект из Поволжья предполагает реализацию региональной адресной программы на 2019-2025 годы, направленной на обеспечение устойчивого снижения объемов ветхого и аварийного жилья. В регионе предстоит расселить свыше 4,5 тысяч аварийных жилых помещений, предоставить новые комфортабельные квартиры для 9,7 тысячи человек. На эти цели потребуется более 425 миллионов рублей. Первый аванс в размере 127 миллионов рублей Фонд ЖКХ уже перечислил. При этом Саратовская область берет на себя повышенные обязательства и планирует завершить программу на четыре года раньше установленного срока, к 2021 году.
- Саратовская область - второй регион в РФ, который взял на себя обязательства досрочно расселить ветхое и аварийное жилье, - отметил генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. - В регионе уже расселили около полумиллиона квадратных метров, более 14 тысяч человек получили новое жилье. По новой программе предстоит расселить 157 тысяч квадратных метров, и я думаю, региону это по плечу.
Цицин также пообещал, что в случае выполнения Саратовской областью ускоренных сроков реализации данной программы Фонд берет на себя обязательства и дальше помогать региону.
Еще одно соглашение заключено с Курской областью, где остро нуждаются в обновлении теплосети поселка имени Карла Либкнехта в Курчатовском районе. В рамках заключенного соглашения будет реконструировано более 16 километров теплосетей, в результате чего снизятся потери при транспортировке, а следовательно, будет сдерживаться рост тарифов для населения и бизнеса. Полная стоимость проекта составляет 103,7 миллиона рублей, из них Фонд выделит 62 миллиона рублей. Первый платеж в размере 15,2 миллиона рублей уже поступил на счета Курской области.
- Самое главное, чтобы в поселке имени Либкнехта после реконструкции перестали отключать горячую воду - ни на месяц, ни на день, - отметил глава фонда - Мы обязательно это проверим.
Наконец, третий регион, помощь которому Фонд уже выделил - Ленинградская область. Софинансирование позволит региону реконструировать очистные сооружения в одном из самых удаленных районов - Подпорожском. Из почти 360 миллионов рублей, необходимых на весь комплекс работ, федеральнеы средства составят 215 миллионов, еще 143 миллиона вложит региональный "Водоканал". Аванс в размере 65 миллионов рублей уже перечислен. Ввести в строй обновленные очистные сооружения в Подпорожье планируется к середине 2021 года.
Как уточнили в правительстве региона, "реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье предполагает замену используемой сейчас технологии на инновационную, которая предусматривает степень очистки, позволяющую направлять воду с очистных в реку Свирь без вреда для экологии, с сохранением рыбохозяйственного назначения реки".
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