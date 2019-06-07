Острые вопросы взаимодействия экономики и экологии обсудили эксперты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?"
В масштабах планеты
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в качестве модератора сессии отметил, что какие-то 20 лет назад "человеческий фактор" не считался причиной глобального потепления. У этой точки зрения все еще есть сторонники, в том числе среди крупного бизнеса. Но их оппоненты считают, что человечество уже на грани того, чтобы "исторически опоздать" с перевооружением.
- Как известно, наша Земля существует более 4,5-4,6 миллиарда лет. Если условно сократить этот срок и считать, что это 46 лет, получится, что из 46 лет человечество существует всего 4 часа. Вся индустриальная революция, которую мы связываем с повышением температуры, началась всего одну минуту назад. Но за эту минуту мы смогли уничтожить половину лесов на планете, - привел пример Анатолий Чубайс. По его мнению, уменьшить антропогенное влияние на планету возможно, если ускорить темпы развития возобновляемой энергетики, повысить энергоэффективность и снизить материалоемкость производств.
Эксперты обсудили отношение России к "Парижскому соглашению", регулирующему меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года; оно подразумевает, что при повышении температуры на полградуса к нынешнему уровню на планете начнутся необратимые изменения. Соглашение ратифицировали 185 стран; Россия сейчас среди тех, кто готовится к ратификации.
- Когда в Санкт-Петербурге было +28 в это время года? Практически никогда. Вначале было хорошо, но сейчас люди осознали, насколько большой урон наносит изменение климата. Президент на недавней встрече заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы в ближайшее время ратифицировать "Парижское соглашение", - прокомментировал тему советник и специальный представитель президента по вопросам климата президента Руслан Эдельгериев. Он добавил, что, по его личному мнению, к ратификации подойдут до конца года.
Руслан Эдельгериев указал, что в России есть компании, которые уже являются мировыми лидерами по декарбонизации производства и внедрению "зеленых технологий". Однако многие из них гораздо охотнее работают с такими проектами за границей, в то время как в России их внедрение откладывают: "боятся, что недополучат свой рубль".
- За 12 лет в Германии при падении выбросов на 20 процентов ВВП вырос на 50 процентов. В США ВВП вырос на 17 процентов. В Швеции, которая близка к нам по климату, вырос ВВП на 60 процентов. Я считаю, некорректно говорить, что начало регулирования выбросов парниковых газов повлечет за собой падение. Наоборот, если мы не будем его регулировать и, если бизнес и правительство не будут над этим работать, мы получим спад, - отметил советник президента.
Помощник генерального секретаря ООН, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Мирьяна Сполярич Эггер отметила, что развитие для человечества - это создание "правильных рамок", обеспечивающих доступ к образованию, здравоохранению и здоровой окружающей среде, а природные катастрофы, число которых, по данным экспертов, увеличилось за последние 15 лет, снижают экономический рост и стимулируют миграцию. Эггер подчеркнула важность инвестиций в "чистую" инфраструктуру:
- Без действий по изменению климата никакого развития быть не может. Если мы не будем их предпринимать, мы не сможем получить то, что достигли экономически, - сделала вывод она.
Российский рынок и парниковый эффект
Президент финской компании "Фортум" Пекка Лундмарк считает, что необходимо принятие политических мер на основе рынка - для того, чтобы обеспечить успешность процесса декарбонизации.
- Эти меры должны переходить через национальные границы. Потому что СО2 не уважает национальные границы, и другие загрязнители атмосферы также их не уважают. Это должно решаться на уровне всех государств общими усилиями, - отметил он.
К слову, "Фортум" специализируется на ветроэнергетике, и созданный им вместе с "Роснано" "Фонд развития ветроэнергетики" сейчас реализует проекты ветрогенерации в объеме 2 ГВт до 2023 года. Компания Vestas, технологический партнер фонда и мировой лидер в производстве и обслуживании ветроустановок, локализовала в 2018 году в России производство лопастей, башен и турбин. А в рамках ПМЭФ Vestas и "Роснано" подписали меморандум о взаимопонимании, который также предусматривает поиск решений для работы ветроустановок в условиях Арктики. Предстоит оценить, можно ли наладить у нас такое производство: пока в России подобного оборудования не выпускают.
Это не единственный шаг, который на пути к "чистой инфраструктуре" компании-участники сделали непосредственно на ПМЭФ-2019. Так, РЖД подписала с "Роснано" и "Трансмашкхолдингом" соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов, в которых будет использоваться гибридный привод на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей. В соглашении прописана возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение 6 лет с момента приемки первой машины. Локомотивы предназначены для работы на пассажирских вокзалах и в курортных зонах, где вопросы экологии наиболее чувствительны. Это будет первые серийные машины такого типа, созданные в России. Если сейчас на железных дорогах страны используется 18 тысяч маневровых локомотивов, то, по оценке "Роснано", рынок литий-ионных батарей для них составит 8 миллиардов рублей в год. Батареи произведет "Лиотех" - дочерняя компания "Роснано" и единственный в России производитель таких аккумуляторов.
Ответ на климатический вызов дают и другие компании, реализовавшие эффективные проекты вместе с "Роснано". Солнечные батареи крупнейшего российского производителя "Хевел" обладают КПД более 23 процентов - это один из самых высоких показателей в мире. Благодаря выпущенным компанией батареям получилось избежать выбросов более 147 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу и сэкономить 83 миллиона кубометров природного газа для производства электроэнергии. Погружные насосные установки компании "Новомет" признаны одними из лучших в мире по надежности и энергопотреблению, особенно при добыче нефти на сложных месторождениях и шельфе; они способны сэкономить до 25% электроэнергии.
Проблему снижения материалоемкости производства решает производитель одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl (Оксиал). Нанотрубки - добавка, которая улучшает свойства материалов от бетона и керамики до стекла и полимеров, повышая срок службы, прочность, эластичность и электропроводность. OCSiAl - это компания - "единорог": так называют бизнес, который еще не вышел на точку безубыточности, но уже оценивается в сумму от миллиарда долларов. Также на долголетие материалов работает выпускающая наноструктурированные защитные покрытия компания "Плакарт". Сейчас такое покрытие оберегает от коррозии скульптуру "Рабочий и колхозница": срок его службы - полвека.
Экология - новая конкуренция
Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин обозначил тенденции, которые будут характерны для экономики в период "глобального потепления". Во-первых, это рост потребления электроэнергии - на 50 или на 80 процентов, по различным оценкам, и постепенное вытеснение заменяемыми источниками энергии углеводородных источников. Во-вторых, это "углеродный протекционизм", торговые барьеры для производства и продукции - например, для автомобилей, - которые не отвечают требованиям по выбросам углекислого газа. И если вовремя не синхронизироваться с мировыми энергостратегиями, уже в 2035 году выбросы СО2 на киловатт/час в России будут выше общемировых в 3,5 раза.
- Риски снижения конкурентоспособности существуют не только для экспортеров углеводородов, когда возобновляемые источники энергии будут отъедать долю рынка у традиционных источников энергии, но и с точки зрения неэнергического экспорта. У экспортной продукции производимой с использованием электроэнергии, которую, в свою очередь, вырабатывают с выбросом СО2 в 3,5 раза больше среднемирового, конкурентоспособность тоже упадет. Мы не можем закрывать глаза на эти риски, - констатировал Михаил Расстригин.
Без тепличных условий
Острые вопросы взаимодействия экономики и экологии обсудили эксперты Петербургского международного экономического форума. Дискуссия развернулась в рамках сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?"
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