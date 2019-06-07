Между Поморьем и Камчаткой появится регулярное морское сообщение

- Нам сегодня нужно наращивать и количество заходов судов в архангельский порт, и объемы перевалки. Обустройство Севморпути, а также максимальное использование его экономических возможностей - это задача, поставленная Президентом РФ. Мы готовы внести свой вклад как в развитие маршрута с Дальнего Востока на Запад, так и из Архангельска на Дальний Восток. Необходимо отметить, что эта морская дорога становится все более привлекательной для товаропроизводителей и с учетом развития Китая.
Тем временем сегодня для организации сообщения между Архангельском и Петропавловском-Камчатским проводится анализ рынков, просчитывается эффективность проектов. Потребность в создании стабильного морского сообщения между регионами очень высокая: достаточно отметить, что грузооборот в архангельском порту в 2018 году вырос с 3,9 до 4,3 миллионов тонн. А привлечение крупных судов для перевозки больших партий и негабаритных грузов позволит дополнительно увеличить эти показатели. Необходимо также отметить, что в порту столицы Поморья созданы условия для работы с крупными и нестандартными грузами: это доказало успешное проведение работ по загрузке лихтеровоза "Севморпуть", заходившего в Архангельск в этом году.
В интервью "РГ" глава региона сообщил также об итогах заседания консультативной комиссии Государственного Совета РФ по реализации нацпроектов, которое в рамках форума провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Что изменится в реализации нацпроектов в Архангельской области?
- Речь идет о совершенствовании межбюджетных отношений как на уровне федерального центра и регионов, так и на уровне регионов и муниципалитетов, - сказал Игорь Орлов - Скорость оборота средств и эффективность их использования возрастет. Более открытой станет и система электронного бюджета, которая является сегодня одним из инструментов взаимодействия: она продолжит совершенствоваться в интересах всех участников процесса.
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