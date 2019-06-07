Силуанов считает, что бизнес развратили льготы

"У нас по-прежнему существует, особенно у бизнеса, нигилизм в своих действиях, все плохо. Развивается все, но все плохо, все не так. Не дорабатываем мы, не будем вкладывать. У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает. Заработал - за границу, заработал - в офшор", - сказал Силуанов.
Министр напомнил про введение новых льгот для малого бизнеса. "Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию - не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции", - отметил он.
Силуанов предложил сделать ставку на тот бизнес, который работает в стране и инвестирует средства в развитие отечественной экономики.
В то же время презентация Сбербанка показала, что бизнес жалуется на административное давление, высокие налоги и коррупцию. Так, 51% опрошенных предпринимателей считают, что власть относится к бизнесу как к кошельку - за год эта доля выросла на 11%. Тех, кто считает, что власть принимает бизнес за младшего партнера, всего 30%, а в равноправии уверены лишь 13%. Говорить о доверии предпринимателей к госорганам в таких условиях не приходится.
"Когда мы говорим о том, что бизнес не верит, я понимаю, что это наша проблема, моя проблема, в том числе. То, что мы не создали этих условий для того, чтобы бизнес поверил. И вот это действительно наша работа…убедить наших предпринимателей, что сейчас будем работать по-другому", - заявил Силуанов.
Как полагает член президиума "ОПОРЫ России" Юрий Савелов, в настоящее время ситуация с доверием бизнеса государству улучшилась, но незначительно.
"Есть позитивные сдвиги по ряду вопросов, волнующих предпринимателей. Но, честно говоря, изменения эти незначительные, и создание благоприятной бизнес-среды идет очень низкими темпами. Мы слышим больше деклараций, чем видим реальных дел", - заявил Савелов "РГ".
"Из хорошего: худо-бедно заработали фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Да, сейчас реально получить кредит на льготных условиях. Однако для многих предприятий получение займа по-прежнему остается проблемой именно из-за того, что финансовые структуры оценивают риски кредитования малых предприятий как высокие и предъявляют по сути неисполнимые требования к залогу или вообще отказываются от сотрудничества", - подчеркнул он.
По мнению Савелова, помимо недоступности кредитов развиваться бизнесу в России мешают рост налогов, административные барьеры, снижение доходов у населения и как результат низкая покупательная способность потребителей.
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
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