Минпромторг: Комиссии за эквайринг будут снижены

Высокие ставки на эквайринг и невозможность продавать определенную продукцию через интернет снижает эффективность ведения торговли в России.

Тем не менее, в Минпромторге уверены, что ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг. Об этом "Российской газете" рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Безусловно, ставки по эквайрингу будут снижаться. Накал страстей спадет. Компромисс будет связан не с нормативно-правовым регулированием этого вопроса, а с тем, что участники договорятся между собой", - сказал Виктор Евтухов.

По его словам, эквайринг всегда был вопросом, который волновал не только ретейл, но и другие отрасли. У разных банков для разных клиентов установлены разные размеры комиссий: от 0,5 процентов до 3-4 процентов.

Еще один вопрос, волнующий продавцов: возможно ли узаконить в России интернет-торговлю алкоголем.

Минпромторг также не видит в этом препятствий. "В мире нет проблем в этом направлении. Вряд ли через интернет алкоголь будут покупать маргинальные элементы. Как правило, это дорогой алкоголь, плюс стоимость доставки. Причем доставка занимает время. Алкоголь не привезут здесь и сейчас.

Главное - это разработать систему контроля, чтобы онлайн-торговля соответствовала правилам розничной торговли", - заключил Виктор Евтухов.

Легализация интернет-торговли алкоголем будет играть на руку не только самим производителям соответствующей продукции, но и тем, кто реализует продукты питания через интернет, уверен замминистра. Продажа алкоголя в интернете повлечет за собой увеличение заказов продуктов питания.