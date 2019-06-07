На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус"

В рамках Петербургского экономического форума обсудили вопросы научно-технического лидерства. Эксперты - участники дискуссии "Наука, образование и бизнес: стратегия интеграционного взаимодействия" сошлись во мнении, что на сегодняшний день развитию инновационной экономики мешают не только несовершенство законодательства и бюрократические препоны, но и отсутствие навыка взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с бизнесом и реальными производствами.

Как полагает руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, ликвидировать этот пробел можно с помощью "горизонтальной сети лучших кадров, идей и смыслов". Каркас этой сети уже определен.

"Это пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня, четырнадцать центров компетенции Национальной технологической инициативы, четыре математических, не менее трех геномных центров исследований, - рассказала Шмелева. - Также продолжается программа создания инжиниринговых центров при вузах, которую развивают Минпромторг и Минобрнауки".

Специалистов для этих проектов предполагается готовить буквально со школьной скамьи - в том числе с помощью инновационного научно-технологического центра "Сириус" и Научно-технологического университета "Сириус". План их развития будет представлен в субботу, 8 июня, в последний день ПМЭФ.

Напомним, ИНТЦ "Сириус" создан в начале 2019 года на базе одноименного образовательного центра, который открылся в 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи. Как поясняла Елена Шмелева, "особенностью ИНТЦ станет междисциплинарный характер исследований, приводящий к получению комплексного практического результата" и для производства, и для образовательных программ. Кроме того, к 2021 году во всех регионах РФ планируется создать образовательные центры , аналогичные "Сириусу".