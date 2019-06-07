На ПМЭФ предложили снизить скорость в населенных пунктах до 40 км/ч

Эта тема была поднята на встрече руководства Госавтоинспекции МВД РФ с главами регионов в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин и губернаторы обсудили совместные действия в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения".
Так, Олег Понарьин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко отметил, что сейчас главные проблемы - это освещение дорог, разделение встречных потоков, обозначение пешеходных переходов и снижение скорости. По словам Александра Дрозденко, в 2019 году в Ленинградской области проведут комплексную оценку ремонта дороги. Причем такой ремонт включает не только замену асфальта, но в обязательном порядке это коснется инфраструктуры. То есть освещения дорог, создания шумовых полос, пешеходных переходов, а также обустройство опасных поворотов отбойниками.
Он также отметил, что 90 процентов тяжелых травм и смертельных исходов в результате ДТП в Ленинградской области произошли из-за нарушения правил обгона, выезда на полосу встречного движения либо за пределы проезжей части. Поэтому, конечно современные трассы должны быть оборудованы отбойниками.
Обсуждая большие расстояния между населенными пунктами в республике Саха (Якутия), Олег Понарьин отметил необходимость создания специальных мест отдыха для водителей. Тема отдыха водителей прозвучала и на встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Глава региона согласился с мнением Олега Понарьина, что на федеральных дорогах протяженностью по 200-300 километров необходимо ставить многофункциональные зоны, где будут не только сотрудники ГИБДД, но также врачи и дорожные службы. Речь идет о проекте переоборудования ныне закрытых постов ДПС в такие многофункциональные зоны.
В ходе беседы с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым Олег Понарьин сообщил, что в регионе наиболее распространенный вид ДТП - наезд на пешехода, при этом отмечено увеличение числа погибших и раненых не только на пешеходных переходах, но и вне их.
Олег Кувшинников в свою очередь отметил, что для снижения аварийности на пешеходных переходах все пешеходные объекты должны быть освещены. На сегодняшний день в области реализуется программа "Светлые улицы Вологодчины", в рамках которой выделено 400 миллионов рублей для установки новых энергоэффективных светильников. Уже капитально отремонтировано 6 тысяч, до октября в регионе установят еще 11 тысяч светильников.
Но также Олег Кувшинников предложил для профилактики аварийности на дорогах снизить скорость в населенных пунктах до 40 км/ч. Впрочем, по словам Олега Понарьина, есть альтернативное предложение. Оно прописано в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Не требуется снижать скорость во всем населенном пункте. Ее нужно снижать только там, где это необходимо.
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