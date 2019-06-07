На Санкт-Петербургском форуме обсудили развитие кино в России

В Санкт-Петербурге нетипичная для начала июня жара - 30 градусов. Подстать погоде развернулась горячая панельная дискуссия на ПМЭФ, посвященная развитию киноиндустрии в нашей стране. Тема была заявлена как "Главные роли кинопроизводства в России". Организовала событие администрация Краснодарского края, в их павильоне на ПМЭФ и собрались ведущие деятели отечественной киноиндустрии.

Краснодарский край весьма заинтересован в том, чтобы на его территории происходили съемки новых фильмов и сериалов - благо погодные условия позволяют. В развитие кинопроцесса они вкладываются серьезно - как знать, возможно через несколько лет об этом регионе будут говорить, как о российском Голливуде или сравнивать с знаменитой итальянской студией "Чинечитта". О планах обозревателю "РГ" рассказала представитель администрации Краснодарского края Юлиана Медведева, и нужно признать - такие намерения заслуживают уважения.

Это подтвердила и дискуссия на экономическом форуме, модератором которой выступила Александра Модестова - генеральный директор компании "Экспоконтент", глава представительства Reed Midem в России - один из ведущих специалистов в нашей стране по продвижению контента за рубежом. Как продвигать наше кино в других государствах - это был один из трех вопросов, к которым свелось обсуждение. Два остальных - рибейты (возврат средств, затраченных на съемки в регионах) и кинокомиссии, а также - копродукция с другими странами.

Министр культуры Владимир Мединский отказался выступать первым. Он заготовил речь, но предпочел вначале послушать, что скажут остальные. Продюсер Сергей Сельянов, глава АПКиТ - Ассоциации продюсеров кино и ТВ - не заставил себя упрашивать - кто, как ни он, лучше всех знает, как обстоят дела с инвестиционным климатом в киноотрасли и возможностью кооперироваться с зарубежными партнерами.

"Контент сегодня действительно владеет миром" - отметил Сельянов и добавил: "Нам тесно в Москве, иногда в Санкт-Петербурге, и в Минске, хотим подключить страну к этому увлекательному делу - производству контента". "Кино заслуживает любви, и мы на нее рассчитываем" - подчеркнул продюсер. И выразил эту "любовь" в процентах: возврат средств регионами в размере 25-30 процентов он считает оптимальным на сегодняшний день.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов стал одним из главных героев кинособрания. В своем первом выступлении он рассказал о том, что делает его регион для того, чтобы в нем функционировали и рибейты, и кинокомиссия. Он говорил и о системе грантовой поддержки, и о школе кинопроизводства, и что кино - это даже интереснее, чем автокомплектующие, например. Когда губернатор сказал, что готов оплачивать кинематографистам авиаперевозки групп и аппаратуры - собравшиеся зааплодировали. Продюсер Джаник Файзиев - один из топ-менеджеров киностудии "КИТ" позднее даже сказал, что под такие условия готов перекроить любой сценарий.

После Сергея Морозова выступил британец Джонатан Ольсберг - специалист мирового масштаба в вопросе работы кинокомиссий. Но уже следующий спикер - Александр Шапиро, наш соотечественник, постоянно проживающий и работающий в Лос-Анджелесе, зажег "первую спичку", благодаря которой разгорелся костер дискуссии. У него большие планы в сотрудничестве с Россией, которыми он делился еще в рамках кинорынка на Каннском кинофестивале, и он поднял больной вопрос о банковских отчетах, требующихся в механизме рибейтов. Шапиро не делал акцент на этом, упомянув проблему вскользь. Но на ней заострил внимание министр культуры.

Забегая вперед, скажем, что Владимир Мединский так и не прочитал на панельной дискуссии свой заранее подготовленный доклад - во всеуслышание отказался. И на вопрос обозревателя "РГ", что было в этом докладе, из того, что не прозвучало в обсуждениях, лишь в сердцах махнул рукой. Настолько его задело все происходящее. Министр практически устроил "очную ставку" между продюсерами и представителями регионов, чтобы обе стороны проговорили все, что у них наболело. И стесняться никто не стал.

Позднее - кинопродюсер Влад Ряшин в своем выступлении словно подвел общий итог. Основные проблемы - сложности с визовым режимом, в частности - разрешением на работу для иностранных граждан, с международным страхованием, слабое развитие финансовых институтов (вот сюда можно отнести банковские справки и отчеты). Продюсер также сказал о профессиональных аспектах - отсутствии опыта в разных областях у работников киноиндустрии - от исполнительных и линейных продюсеров до простых осветителей. Одна из таких проблем - знание иностранных языков.

Все сказанное касается и рибейтов, и кинокомиссий, и копродукции. Но пока до итогов не дошло, министр культуры рьяно защищал действующее законодательство и расспрашивал представителей обеих сторон: чем же еще может помочь его ведомство. Продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук, когда ему предоставили слово, вступился и за министра, и за государство, и был довольно резок. "Это не мы должны вас тут развлекать, - сказал он, обращаясь к представителям регионов. - Это вы должны сидеть на местах спикеров и бороться за то, чтобы мы приехали снимать именно к вам". Бондарчук, правда, и поблагодарил регионы за их старания, но смысл его речи сводился к тому, что все в руках региональных властей - как привлечь кинематографистов, как показывать в кино свой регион, какие создавать условия, чтобы съемки проходили не в Литве и Чехии, например, а в России, которой есть чем гордиться. Похвалил продюсер только Москву - привел в пример столицу, которая обеспечивает и кинокомиссию, и рибейты на должном уровне. Александр Кибовский - глава Департамента культуры Москвы, присутствующий на дискуссии, радостно заулыбался.

"Мне хочется плакать", - вздохнул Владимир Мединский в какой-то момент, реагируя на пламенную речь Бондарчука, имея в виду, что министерство культуры старается сделать все возможное, чтобы обеспечить нормальную работу представителям кинематографической отрасли. Но продюсеры торопились выговориться о наболевшем. Джаник Файзиев в своем выступлении сказал, что "нам всем надоело "квартирно-коридорное кино", которое мы смотрим в телевизоре (имеется в виду отсутствие локаций и бюджетов). Алексей Учитель рассказал, что в Латвии, помимо городского рибейта (скажем, в Риге), есть еще и федеральный. 25 процентов возврата от городских властей, и 25 - от федеральных - и продюсер ходит "в дамках". Кстати, именно в копродукции с Латвией Учитель собирается снимать свой новый фильм о Викторе Цое. Представитель кинокомпании "Марс Медиа" Юлия Иванова рассказала, как Чехия вернула им 20 процентов средств, затраченных на съемки.

Однако, каждый из выступающих продюсеров в итоге вышел с панельной дискуссии обнадеженным, поскольку прозвучал и ряд хороших новостей, касающихся нашего ближайшего будущего. Так, Вячеслав Муругов - генеральный директор холдинга "СТС-Медиа" - рассказал о том, что продолжит привлекать Россию к сотрудничеству c международной кино и телеакадемией Emmy - в этом году привезет ее представителей в Санкт-Петербург (в прошлом году Emmy впервые пожаловала в Москву). Евгения Данильченко - представитель Российского экспортного центра - напомнила, что с 1 июля отменяется НДС для иностранцев. Кирилл Ильичев рассказал о планах Московского экспортного центра сделать специальные стенды на крупнейших кинорынках в Канаде и США. Также он напомнил о ряде других возможностей для кинематографистов. Например, о том, что Сергей Собянин издал указ о создании в Москве креативных технопарков (Юлиана Слащева - председатель правления киностудии "Союзмультфильм" - первопроходца в этом направлении - также присутствовала на киносессии). Регионы могут перенять инициативу. А Владимир Утин - глава российского представительства Sony Pictures Television - подчеркнул, что Россия хорошо научилась адаптировать форматы, осталось научиться продавать свои. Он также рассказал, что его компания закончила делать сериал для китайского аналога Netflix, а значит, есть опыт, которым можно поделиться. Для этого - обмена опытом - собственно, и собрались все на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.