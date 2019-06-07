НОЦ "Российская Арктика" объединит пять северных регионов

Северный Арктический федеральный университет представил на Петербургском международном экономическом форуме научно-образовательный центр (НОЦ) "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
Как сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова, решением ученого совета НОЦ уже создан на базе университета. Сейчас он готовится к участию в конкурсе по отбору научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". Таких НОЦ в стране будет пятнадцать, и один из них должен появиться в арктическом регионе. Планируется, что НОЦ сможет объединить западный сектор Арктики: Архангельскую и Мурманскую области, НАО, Карелию, Республику Коми.
- Наш проект уже доказывает свою значимость, вокруг него объединяются ведущие вузы, научные центры и производство, связанное с Арктикой, - сообщила Елена Кудряшова. - На форуме в Петербурге мы провели ряд рабочих встреч с ректорами вузов - в частности, МФТУ и Московского университета имени Баумана. Это два ведущих вуза, которые работают с серьезными арктическими проектами по линии Минобороны.
Кроме того, САФУ в рамках ПМЭФ подписал соглашения с двумя крупнейшими российскими компаниями - нефтяной и венчурной. Это стало началом совместной деятельности по формированию научно-образовательного центра.
Концепцию арктического НОЦ во второй день ПМЭФ обсудили президент РАН Александр Сергеев, губернатор Поморья Игорь Орлов и Елена Кудряшова. Речь шла также о взаимодействие с институтами и научными центрами РАН.
В частности, в систему непрерывной подготовки профессиональных кадров для работы в Арктике будут включены Северодвинская гимназия №17, гимназия №3 и 45-ая средняя школа в Архангельске, отобранные РАН.
- Мы сейчас ведем серьезную сетевую работу с нашими партнерами из ведущих вузов страны, Российской академии наук и производственных компаний. Эта работа состоит из трех этапов: подготовка высококвалифицированных кадров, актуальные научные исследования и разработка технологий и материалов, которые можно внедрять в производство, - пояснила Елена Кудряшова.
Работа по созданию арктического НОЦ началась в сентябре 2018 года. В рабочую группу вошли представители ведущих научных центров и вузов России, крупнейших предприятий Архангельской области и НАО. Первые разработки были представлены в ноябре на Ломоносовских чтениях. В феврале 2019 года губернаторы Поморья и НАО, руководители предприятий подписали совместный меморандум о сотрудничестве. В апреле НОЦ был официально создан на базе САФУ.
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