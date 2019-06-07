Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Центробанк не должен владеть коммерческими банками и одновременно надзирать за ними, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами.

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению. В последние годы, отметил он, в банковском секторе происходит огосударствление. Сторонником этой линии выступает Банк России. "Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - отметил глава Минэкономразвития.

Он также сообщил, что ведомство будет рассматривать идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков, если это ведет к ограничению конкуренции.