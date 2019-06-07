Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Центробанк не должен владеть коммерческими банками и одновременно надзирать за ними, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал предложение ограничить владение Центробанком санированными банками 5-7 годами.
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению. В последние годы, отметил он, в банковском секторе происходит огосударствление. Сторонником этой линии выступает Банк России. "Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - отметил глава Минэкономразвития.
Он также сообщил, что ведомство будет рассматривать идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков, если это ведет к ограничению конкуренции.
Без тепличных условий
Острые вопросы взаимодействия экономики и экологии обсудили эксперты Петербургского международного экономического форума. Дискуссия развернулась в рамках сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?"
На портале госуслуг можно будет оплатить автоштраф без комиссии
Минкомсвязь и национальная система платежных карт подписали соглашение об оплате картой "Мир" на сайте госуслуг автоштрафов без комиссии. Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услуги
Службы занятости начнут предоставлять новые услуги
Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
Президент поставил задачу вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова
Лососевый коллапс 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за килограмм, эксперты исключают. Самая дорогая икра попадет на прилавки не раньше августа и будет стоить не выше 3000 рублей за килограмм
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на "цифру" на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы
Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на форуме в Санкт-Петербурге