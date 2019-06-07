Перевалка грузов через Мурманск может вырасти вдвое

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал "Российской газете" о том, что принесут Заполярью соглашения, подписанные в ходе Петербургского международного экономического форума.

Андрей Владимирович, что стало для вас самым важным из происходящего на форуме?

Андрей Чибис: Безусловно, это предметное общение и подписание соглашений с партнерами. Например, мы сегодня подписали соглашение в рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" о строительстве нового морского терминала по перевалке удобрений объемом около 4 миллионов тонн в год. Это инвестиции на сумму более 30 миллиардов рублей, это рабочие места и налоги для региона. Проектирование терминала планируется начать летом 2019 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на первый квартал 2023 года. Кроме того, на западном берегу Кольского залива ведется строительство современного угольного терминала "Лавна". Крупные проекты, в том числе по перевалке газа, начинает НОВАТЭК, есть планы по перевалке нефти. С учетом подписанных соглашений мы сможем почти вдвое увеличить перевалку грузов через порт Мурманск в течение ближайших 12 лет. Реализация проекта по созданию Мурманского транспортного узла подразумевает появление в Кольском заливе круглогодичного крупного транспортного хаба.

Состоялся целый набор переговоров по закупке разнообразного оборудования, в том числе медицинского, с помощью лизинга. Достигнута договоренность о строительстве в Мурманской области Центра ядерной медицины.

Предметный переговорный процесс - это главное, ради чего мы приняли участие в форуме, и это принесло свои плоды в виде решения конкретных задач.

В создании социальной инфраструктуры наиболее сложные задачи связаны со здравоохранением. Вы неоднократно говорили о необходимости ее реформирования системы здравоохранения в регионе. Какие принципы будут положены в основу этой работы?

Андрей Чибис: Дело не столько в принципах, сколько в решении конкретных задач. Например, в Мурманской области сегодня не хватает почти двух тысяч врачей. Их надо сюда заманить с помощью жилья и подъемных выплат. Кроме того, медицинским учреждениям необходимо современное оборудование, отремонтированные помещения, на это тоже следует делать ставку. Все это долгосрочные проекты. Необходимо оптимизировать потоки пациентов. Например, около 30 процентов больных, которые взяли талон на прием к тому или иному врачу, на прием не приходят. Мы сейчас вводим систему прозвона и напоминаний - придет записавшийся пациент к врачу или нет. Благодаря этому число "неприходящих" сокращается. Необходимо создавать здесь то качество жизни, которые побуждало бы людей приезжать сюда и оставаться здесь. Мы "разводим" документооборот и процесс врачебного приема. Речь идет о том, чтобы документы заполнял фельдшер, а не врач. Еще один вопрос в том, чтобы привлечь в сферу здравоохранения частные инвестиции. Туда необходимо перенаправить часть средств, которые мы получаем из Фонда обязательного медицинского страхования. Иными словами, здесь крайне важна "точечная", максимально конкретная работа.

В ходе встречи с Татьяной Голиковой вы затронули вопрос создания в Мурманской области научно-познавательного центра. Что должен представлять собой этот центр? Какие задачи он должен решать?

Андрей Чибис: Есть большая задача, поставленная президентом: создавать в регионах научно-образовательные центры мирового уровня. Это очень большая и важная работа, и Мурманская область имеет в этом плане серьезные возможности. Здесь существует Кольский научный центр Российской академии наук, есть Мурманский государственный технический университет, неплохие учреждения среднего специального образования с современным оборудованием. Но пока нет объединенной системы образования, не хватает вовлеченности крупного бизнеса в образовательный процесс, нет четкого и детального понимания, под какие задачи нам предстоит готовить кадры. Связка между потребностью предприятий в кадрах и направлениями работы образовательных учреждений есть, но она недостаточна. Вначале научно-образовательный центр необходимо создать на региональном уровне, чтобы обеспечить потребности региона в кадрах.

Эту работу мы уже начали - совместно с НОВАТЭКом и другими компаниями. Не должно быть такого, когда компании ищут работников и не могут найти, тогда, как наши люди ищут работу и не в состоянии трудоустроиться.

Вы говорили о том, что существующая стратегия развития Мурманской области подразумевает выживание, а не развитие. В каком направлении вы предполагаете менять эту стратегию? С помощью каких конкретных критериев будет оцениваться ее эффективность?

Андрей Чибис: Это вопрос, который предстоит решать не только мне, но и экспертам, внутренним бизнес-сообществам, крупнейшим инвесторам и компаниям. Ту стратегию, которая будет использовать весь тот потенциал, который открывается с освоением Арктики и развитием Северного морского пути, еще предстоит сформулировать. И делать это не в тиши кабинетов, а путем широкого обсуждения, анализируя мировые треки и все, что связано с транспортной логистикой, минерально-сырьевой базой, перспективами перевалки сжиженного природного газа. Все это необходимо проанализировать, чтобы понять, на что нам необходимо делать ставку в том Чили ином секторе экономики. Здесь необходимо широкое профессиональное обсуждение.

Что касается социального фактора - медицины, образования, комфортной городской среды, транспортного обеспечения внутри региона - то здесь уже существует план первоочередных мероприятий правительства, содержащий конкретные показатели, которые должны быть достигнуты до конца года. К проблемным точкам можно отнести здравоохранения, качество городской среды, вопросы высшего образования. Речь идет о целом ряде вопросов вопросов, на которые нужно дать не только ответы, но и представить набор решений. Это крайне важно в том плане, что Мурманская область - ключевой регион в освоении Арктики, и развитие Заполярья имеет особое значение для нашей страны.