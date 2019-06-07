Петербург и Ленобласть создадут единый транспортный узел

Санкт-Петербург и Ленинградская область приступают к созданию единого транспортного узла, сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме.

Главный проект - совместное строительство метрополитена. Кроме того, планируется запустить скоростной трамвай, который свяжет Петербург и Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области).

Александр Беглов также представил министру транспорта РФ Евгению Дитриху проект Широтной магистрали скоростного движения и подчеркнул, что решение о его запуске необходимо принять как можно скорее. Глава минтранса со своей стороны подтвердил готовность обсуждать участие в реализации этого проекта федерального бюджета.

Справка "РГ"

Ранее при поддержке мнтранса РФ в федеральную программу развития автомобильных дорог были включены 25 петербургских проектов. Среди них - реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе, строительство Южно-Волхонской дороги.