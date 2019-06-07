Петербург станет математической столицей

Санкт-Петербург примет непосредственное участие в реализации приоритетного национального проекта "Наука". В том числе речь идет о создании здесь международного математического центра и двух центров геномных исследований. Таким образом Петербург рассчитывает стать математической столицей, сообщили в Смольном.

Этот вопрос обсуждался врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым в рамках экономического форума в Петербурге.

Предполагается, что математический центр и один из центров геномных исследований будет создан на базе СПбГУ, второй геномный центр - на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Врио губернатора также рассказал о плане по созданию центра обработки астрономических данных на базе Пулковской обсерватории. Александр Беглов заверил, что обсерватория не только будет сохранена как часть общемировой системы астрономических наблюдений, но и станет заметным научно-просветительским центром. Предполагаемый объем вложений в развитие Пулковской обсерватории - 700-800 миллионов рублей.

Кстати

Санкт-Петербург готовится принять несколько крупных научных форумов. В частности, Менделеевский съезд в сентябре 2019 года и Международный математический конгресс в 2022 году.