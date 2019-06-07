Петербург станет математической столицей

Санкт-Петербург примет непосредственное участие в реализации приоритетного национального проекта "Наука". В том числе речь идет о создании здесь международного математического центра и двух центров геномных исследований. Таким образом Петербург рассчитывает стать математической столицей, сообщили в Смольном.
Этот вопрос обсуждался врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым в рамках экономического форума в Петербурге.
Предполагается, что математический центр и один из центров геномных исследований будет создан на базе СПбГУ, второй геномный центр - на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.
Врио губернатора также рассказал о плане по созданию центра обработки астрономических данных на базе Пулковской обсерватории. Александр Беглов заверил, что обсерватория не только будет сохранена как часть общемировой системы астрономических наблюдений, но и станет заметным научно-просветительским центром. Предполагаемый объем вложений в развитие Пулковской обсерватории - 700-800 миллионов рублей.
Кстати
Санкт-Петербург готовится принять несколько крупных научных форумов. В частности, Менделеевский съезд в сентябре 2019 года и Международный математический конгресс в 2022 году.
Службы занятости начнут предоставлять новые услуги
Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
Президент поставил задачу вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова
Лососевый коллапс 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за килограмм, эксперты исключают. Самая дорогая икра попадет на прилавки не раньше августа и будет стоить не выше 3000 рублей за килограмм
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на цифру на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы
Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на форуме в Санкт-Петербурге
Минпромторг: Комиссии за эквайринг будут снижены
Ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг, уверен замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Также он не видит препятствий, чтобы узаконить интернет-торговлю алкоголем
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть
Рост спроса на нефть в мире из-за торговых войн может замедлиться в текущем году до 1 миллиона баррелей в сутки и менее, заявил глава Минэнерго Александр Новак. "Это серьезный фактор неопределенности", - добавил он