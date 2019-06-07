Полигон "Красный бор" под Петербургом перейдет в ведение минприроды

Полигон промышленных токсичных отходов "Красный бор" под Петербургом перейдет в ведение министерства природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщили в Смольном.

Соглашение об этом подписали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Беглов назвал передачу полигона "долгожданным шагом в решении экологической проблемы, важнейшей не только для города, но и для всей страны". Дмитрий Кобылкин в свою очередь сообщил, что в рекультивации "Красного бора" готовы принять участие многие компании, в том числе такую готовность выразила госкорпорация "Росатом".

Полигон "Красный Бор" расположен в тридцати километрах от центра Санкт-Петербурга на территории Тосненского района Ленинградской области. Он являлся основным местом конечного размещения промышленных токсичных отходов с 1969 по 2014 год. Сейчас здесь расположено 70 закрытых и открытых карт-котлованов, содержащих промышленные токсичные отходы с чрезвычайно разнородным составом. В соответствии с решением Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря полигон был включен в перечень "горячих точек", обеспечение его экологической безопасности является международным обязательством Российской Федерации.

Санкт-Петербургом разработана концепция консервации полигона. В результате проведенных в 2016-2018 годах мероприятий территория приведена в стабильное безаварийное состояние. 10 апреля 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным было одобрено предложение о передаче полигона "Красный Бор" в ведение минприроды России для проведения работ по ликвидации вреда окружающей среде за счет средств федерального бюджета. Это позволит бюджету Петербурга сэкономить десятки миллиардов рублей.