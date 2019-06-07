Поморье и Беларусь активизируют торгово-экономическое сотрудничество

Архангельская область и Республика Беларусь в ближайшее время активизируют торгово-экономическое сотрудничество. Об этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко говорили на встрече в ходе Петербургского экономического форума.

Как сообщают в Посольстве Республики Беларусь, Владимир Семашко назвал приоритетными направлениями, строительство, деревопереработку, поставку в Архангельскую область продуктов питания и техники - от пассажирской и коммунальной до лесозаготовительной и дорожно-строительной.

Надо отметить, что Поморье давно закупает транспорт у белорусских производителей. Так, в Архангельске и Северодвинске насчитывается около ста автобусов МАЗ. В прошлом году в Поморье было поставлено 29 автобусов, 16 карьерных самосвалов БелАЗ , а также по восемь единиц дорожной техники и грузовых автомобилей МАЗ. Владимир Семашко предложил развить это направление и рассмотреть возможность создания в Архангельской области полноценного сервисного центра по обслуживанию и ремонту техники МАЗ.

На встрече также обсуждались предложения об увеличении объемов экспорта из Беларуси в Архангельскую область лифтового оборудования и оказания строительных услуг. Кроме того, предполагается реализовать в регионе проект строительства "Белорусского квартала", в том числе с привлечением кредитных ресурсов белорусских банков.

Игорь Орлов выразил заинтересованность в реализации прозвучавших предложений. В ближайшее время будет разработан и принят план мероприятий по сотрудничеству между правительствами Республики Беларусь и Архангельской области.

Справка "РГ"



В 2018 году товарооборот Республики Беларусь с Архангельской областью увеличился на два процента и составил 49,2 миллиона долларов. За январь-апрель 2019 года этот показатель составил 13,3 миллиона долларов.

