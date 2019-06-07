Президентская библиотека представила на ПМЭФ уникальные документы

В рамках Петербургского международного экономического форума Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина проводит серию экскурсий для делегатов. Посетители смогут увидеть уникальные исторические документы и познакомиться с мультимедийным оборудованием, не имеющим аналогов в стране.
Коллекцию архивных документов, раскрывающих тайны истории, Президентская библиотека представляет с 2016 года. В этот раз присутствие Президентской библиотеки на форуме дополнено кооперацией с еще одной (старейшей в России) Российской национальной библиотекой. К слову, в рамках ПМЭФ у РНБ также есть три своих экскурсионных площадки, на Садовой улице, Московском проспекте и в Доме Плеханова. Стоит отметить, что уникальные материалы могут увидеть не только делегаты форума.
Прийти как в Президентскую, так и в Российскую национальную библиотеку, может каждый. Единственное, для изучения коллекций, необходимо заранее записаться.
2019-й год для Президентской библиотеки знаковый, учреждение отмечает 10-летие со дня образования, и практически на протяжении всей истории учреждение плотно сотрудничает с "Российской газетой" и журналом "Родина". Такое взаимодействие позволяет изданиям знакомиться с историческими документами и получать предметные консультации от сотрудников библиотеки. В свою очередь редакции предоставляют учреждению собранные журналистами исторические материалы и уникальные фотографии.
- Мы обогащаем друг друга информацией, чтобы наши организации были не просто функциями, а были понятны и полезны людям, - подчеркнул для "РГ" заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин.
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