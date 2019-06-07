6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
07.06.2019 15:30
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин назвал причину помех "Северному потоку-2"

Проект "Северный поток-2" полностью в интересах всех его участников, а попытки его потопить - откровенный рэкет конкурентов. Об этом заявил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует новой экономической реальности", - считает Владимир Путин.

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2"

Подросли конкуренты, и у некоторых взыграли амбиции - государства, которые проповедовали честную конкуренцию, перешли к методам откровенного рэкета, заметил президент. В пример он привел строительство газопровода "Северный поток-2".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада

Проект полностью отвечает интересам всех участников, заверил глава государства. "Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации", - пояснил Путин.

Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, "кто привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие", - сказал глава государства. Поэтому проект пытаются торпедировать.

Мы ВКонтакте