Путин назвал причину помех "Северному потоку-2"

"Модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует новой экономической реальности", - считает Владимир Путин.

Подросли конкуренты, и у некоторых взыграли амбиции - государства, которые проповедовали честную конкуренцию, перешли к методам откровенного рэкета, заметил президент. В пример он привел строительство газопровода "Северный поток-2".

Проект полностью отвечает интересам всех участников, заверил глава государства. "Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации", - пояснил Путин.

Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, "кто привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие", - сказал глава государства. Поэтому проект пытаются торпедировать.