Путин обещал поддержку генсеку ООН

На полях Петербургского международного экономического форума президент России провел отдельную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Надеюсь, что вы находите форум конструктивным и полезным. И ваше присутствие тоже придает ему особый статус", - начал разговор глава государства. Россия удовлетворена отношениями с ООН и ее организациями и выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах. Владимир Путин оценил усилия Гутерриша по поддержанию эффективности возглавляемой им организации. "Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", - заверил он.

"Для меня это очень важная возможность обратиться к такой уважаемой публике - представителям правительств, бизнес-кругов, гражданскому обществу в целом по вопросам, которые играют важную роль для ООН и, прежде всего, в контексте этого форума в том, что имеет отношение к целям устойчивого развития", - поблагодарил за приглашение Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул роль России в поддержке ООН, что особенно важно "в те сложные времена, в которые мы живем".

А также поблагодарил за активные контакты ООН с российской стороной: "Мы ведем переговоры по различным кризисам и ситуациям - от Сирии и Ливии до ситуации в ЦАР и Йемене. Кроме того, мы ведем переговоры по таким вопросам как торговля, борьба с изменением климата, терроризмом".