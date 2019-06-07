Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ

Заключительным мероприятием программы президента на Петербургском международном экономическом форуме стала беседа с руководителями иностранных компаний.

"Я между встречами со своими коллегами посматривал на экран телевизора и видел, что достаточно активно шли дискуссии", - начал разговор Владимир Путин. "Мы внимательно проанализируем ход этих дискуссий, и сегодняшнюю, разумеется, нашу встречу. Мы это делаем для того, чтобы внести коррективы в нашу практическую работу с тем, чтобы улучшать условия вашей работы здесь, в России", - обещал президент зарубежным инвесторам.

"Мы продолжаем совершенствовать правовой режим работы иностранных компаний, предлагаем дополнительные стимулы и механизмы инвестиционной и предпринимательской деятельности, используем современные рыночные инструменты", - заметил глава государства. "Такая поддержка со стороны государства будет продолжена", - подчеркнул он. "Есть много резервов для того, чтобы двигаться дальше, на больших скоростях, качественно развивать торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную и научную кооперацию", - уверен Путин.

Президент уверен, что зарубежные предприниматели смогут добиться новых результатов в самых разных областях.

"Очевидно, что работа по реализации нацпроектов - это огромное поле для сотрудничества и партнерства​​​, для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу", - обратился к иностранным бизнесменам Путин.