Путин призвал исключить все возможности для давления на бизнес

Об избыточном вторжении силовых структур в дела компаний заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Нужно исключить даже формальные возможности для злоупотребления правом, для давления на бизнес, сказал он.
По административных процедурам положительные изменения налицо, но проблемы, которые волнуют предпринимателей, остаются. "В первую очередь, это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы", - отметил Владимир Путин. "Необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компании", - добавил он.
"Что касается отношений бизнеса и правоохранительных структур: логика наших действий заключается в следующем - это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, последовательное очищение правоохранительных структур и судебной системы от недобросовестных лиц", - заверил глава государства.
"Уже в нынешнем году будет запущена цифровая платформа, своеобразный "цифровой омбудсмен", с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов", - сообщил Путин.
Президент также поручил предложить эффективный механизм формирования адекватной, гибкой правовой среды. "Ее формирование во всем мире идет непросто, много чувствительных проблем и для безопасности государства, и для интересов общества, граждан", - заметил он.
Государство обеспечит финансовые и налоговые инструменты поддержки, будет стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через госзакупки, заверил Путин. Также нужно отладить систему технической стандартизации и регулирования, установить здесь экспериментальные правовые режимы.
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