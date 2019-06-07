6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
07.06.2019 15:05
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики

Выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент начал с состояния мировой экономической системы. 

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки", - заявил глава государства.

Владимир Путин призвал участников форума обсудить состояние мировой экономической системы. Для России это не абстрактный разговор, не разговор на отвлеченную тему, заметил он.

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