Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики

Выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент начал с состояния мировой экономической системы.

"Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки", - заявил глава государства.

Владимир Путин призвал участников форума обсудить состояние мировой экономической системы. Для России это не абстрактный разговор, не разговор на отвлеченную тему, заметил он.