Путин заявил о технологической войне

Первой технологической войной цифровой эпохи назвал президент действия против компании Huawei. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

"Ситуацию вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - констатировал глава государства.

Еще один пример - проект "Северный поток-2", который пытаются "торпедировать" некоторые страны.

Напомним, Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список.