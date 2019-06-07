Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы

Россия и Китай могут совместно создать на луне базу. С соответствующим предложением к партнерам обратился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности", - приводит заявление Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости.

"Давайте сделаем вместе", - добавил руководитель "Роскосмоса", обращаясь к китайскому коллеге Чжицзянь У.

Еще одним предложением стало совместное создание единой группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

"Вместе мы сможем многое", - подчеркнул Рогозин.