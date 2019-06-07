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07.06.2019 11:00
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Россия отправит в Венесуэлу новую партию гуманитарной помощи

Текст: Денис Кабанов

Россия в партнерстве с ООН готовит к отправке в Венесуэлу медицинское оборудование. Об этом сообщил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, Москва находится в постоянном взаимодействии со структурами ООН, которые осуществляют гуманитарное содействие Венесуэле. "Работа продолжается. Мы платим взносы международным организациям, и за счет этих взносов они покупают наше оборудование и его поставляют", - сказал дипломат.

Щетинин также не исключил увеличения числа российских военных специалистов в Венесуэле. "У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше. Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы", - заявил представитель МИД РФ.

Первая партия гуманитарной помощи из РФ пришла в Венесуэлу в феврале: палеты с лекарствами и медоборудованием для нужд местных госпиталей, официально поставленные из России в южноамериканскую страну по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире Южная Америка Венесуэла Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге
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