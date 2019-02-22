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22.02.2019 08:20
Рубрика: В мире

Первая партия гуманитарной помощи из РФ прибыла в Венесуэлу

Текст: Сергей Новиков

"Россия подает пример того, как решать задачу доставки гуманитарной помощи цивилизованным способом. Мы не политизируем гуманитарное содействие, а для доставки грузов используем апробированные каналы авторитетных международных организаций", - этими словами посол России в Венесуэле Владимир Заемский завершил торжественную процедуру передачи первой партии гумпомощи, которая накануне прибыла в Венесуэлу.

Фото: Сергей Новиков/ РГ Фото: Сергей Новиков/ РГ
Фото: Сергей Новиков/ РГ

В этот четверг на таможенном складе международного аэропорта Майкетия, находящегося в получасе езды от Каракаса, находился необычный груз - палеты с готовыми к передаче венесуэльцам лекарствами и медоборудованием для нужд местных госпиталей, официально поставленные из России в Венесуэлу по линии Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о специальных травмомодулях, которые, по сути, позволят больницам около двух недель работать в автономном режиме - в общей сложности 7,5 тонны медикаментов. Предполагается, что это лишь начало так называемого "безвозмездного технического сотрудничества", вскоре ожидается еще одна такая же партия.

Фото: REUTERS
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Вообще тема гуманитарной помощи сейчас стоит в Венесуэле как никогда остро. И дело тут вовсе не в критической ситуации в стране, хотя обстановка, справедливости ради, действительно сложная. На 23 февраля провозгласивший себя президентом Хуан Гуаидо запланировал показательную акцию по доставке гумпомощи в Венесуэлу всеми возможными способами - с территории Колумбии, Бразилии, с расположенных в Карибском море островов Аруба, Кюрасао. Эта "помощь" поставляется американцами и их союзниками в обход всяческих норм международного гуманитарного права, без привлечения уполномоченных международных организаций. Совершенно непонятно, что на самом деле находится в контейнерах с помощью, как она будет распределяться. Как минимум, вопрос содержимого встает острее, когда видишь фотографии, на которых изображен доставляющий их пока что в приграничный с Венесуэлой колумбийский город Кукута американский военно-транспортный самолет с гордой надписью на борту U.S. Air Force.

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Именно такие опасения возникают у венесуэльских властей. Ведь до сих пор перед глазами стоят примеры былых гуманитарных интервенций США, которые тоже подавались как "помощь народу", а на деле оказывались ни чем иным как способом свержения неугодных режимов… Вкупе с постоянными угрозами из Вашингтона доверия к американцам у руководства Венесуэлы, понятное дело, нет. Вызывает вопросы и искренность желания США помочь Боливарианской республике. Как минимум, такое желание никак не сходится с постоянным давлением на Венесуэлу в виде санкций и торговых ограничений, которые нацелены на сознательное ухудшение социально-эконмической обстановки в стране. Быть может, без попыток американцев "задушить" экономику страны, речь о каких-либо признаках гуманитарного кризиса даже бы и не заходила?

Фото: AP
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Пока же становится ясно, что для местной оппозиции доставка американской гумпомощи, прежде всего, нужна для того, чтобы попытаться спровоцировать венесуэльские власти, уже заявившие о том, что какие-либо "подачки" принимать не собираются. Ну а дальнейший план действий в Пентагоне уже наверняка отработан… Как минимум, признаки подготовки провокаций на границе уже заметны. Например, груз гумпомощи на границе с Колумбией будет сопровождать недавно созданный отряд добровольцев в белых касках… Такие же "Белые каски" в Сирии уже не раз были уличены в подготовке различных провокаций.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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