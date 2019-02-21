Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией

Венесуэльские власти планирует закрыть границы с Колумбией и Бразилией. Об этом сообщается канал Euronews.

"21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. В настоящее время он также рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.

Данные решения последовали после попыток США вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. Ранее Вашингтон признал законным главой Боливарианского государства представителя оппозиции Хуана Гуайдо.

Накануне стало известно, что представители венесуэльской оппозиции выдвинулись из Каракаса к границе с Колумбией для приема гуманитарной помощи. МИД России неоднократно предупреждал, что под прикрытием конвоя с гуманитарной помощью в Венесуэле могут быть организованы провокации.