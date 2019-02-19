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19.02.2019 04:52
Рубрика: В мире

В Каракас доставят 300 тонн лекарств из России

Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO
Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO

В среду, 20 февраля, в столицу Венесуэлы доставят 300 тонн гуманитарной помощи из России. Об этом рассказал президент южноамериканской республики Николас Мадуро. По его словам, речь идет о лекарствах. На прошлой неделе в Каракас легально доставили более 60 контейнеров с медикаментами. Помощь оказали Китай и Куба. Кроме того, Минздрав страны произвел закупки и на международном рынке.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
МИД РФ: Каракас не просил военной помощи у Москвы

Добавим, что неделю назад Мадуро приказал военным перекрыть границу и не пускать в республику гуманитарную помощь из США.

"Это отравленный подарок. Однажды Соединенные Штаты уже помогли Ираку. Там живут сейчас лучше? А Ливия, Афганистан?", - заявил венесуэльский лидер.

Он напомнил, что американская администрация заблокировала счета Венесуэлы на 10 миллиардов долларов, а теперь навязывает помощь на 20 миллионов.

Тем временем оппозиционер Хуан Гуайдо, пытавшийся совершить госпереворот в Венесуэле, призывает другие страны и международное сообщество к отправке гуманитарных конвоев в Каракас.

А Вашингтон, проявляя на словах заботу о венесуэльском народе, все больше затягивают санкционную удавку на шее страны, усугубляя социально-экономический кризис.

Белый дом ясно дал понять: помощь направлена не столько венесуэльскому народу, сколько на поддержку тех сил, которые добиваются отстранения Мадуро от власти.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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