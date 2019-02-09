Мадуро: Власти полностью контролируют ситуацию в стране

Власти Венесуэлы полностью контролируют ситуацию в стране. Во внеочередных выборах президента необходимости нет, заявил глава государства Николас Мадуро на встрече с журналистами в Каракасе.

"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность, а не выборы нового главы государства", - особо отметил политик.

По его словам, Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы. Эти действия напоминают ситуацию в Ливии. А с целью дестабилизации ситуации в страну была внедрена "пятая колонна".

В тоже время президент считает целесообразным переизбрать Национальную ассамблею. При этом он полагает, что "оппозиция будет этому сопротивляться и придумывать причины, чтобы не идти на них".

"Я предлагаю досрочные выборы в Национальную ассамблею. Я хочу увидеть людей, которые голосуют за новый парламент, который будет способствовать помощи в урегулировании ситуации стране, стабилизации Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Между тем президент заявил о своей поддержке "механизму Монтевидео", который создан с целью поиска политического диалога в стране. "Мы готовы немедленно поддержать любое действие, которое ведет к диалогу, пониманию между венесуэльцами", - заверил политик.