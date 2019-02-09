Новости

В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание 08:16
Мадуро: Власти полностью контролируют ситуацию в стране 08:07
CNBC: США готовы продлить сроки достижения торговой сделки с КНР 07:49
США усилили атаки против талибов в Афганистане 07:07
Взрыв на трубопроводе в Мексике оставил без родителей 170 детей 06:26
США отказались признаться в нарушении ДРСМД 06:15
Госдеп предоставил Конгрессу данные о расследовании убийства Хашкаджи 05:47
Девять человек погибли во время ливней в Чили 05:26
Южная Корея намерена провести с КНДР товарищеский футбольный матч 04:55
Украина пожаловалась на отток в Россию летчиков и конструкторов 04:48
В Южной Корее начали отмечать годовщину Зимней Олимпиады 04:38
Фридзон выступит в конкурсе снайперов на "Матче звезд" Единой лиги 04:09
Мужчина умер во время полета из Москвы в Сочи 03:45
В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту 03:45
Почти 100 авиарейсов отменили в Японии из-за непогоды 03:12
Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира 03:05
Агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России 02:33
Врачи 4 часа осматривали Трампа и вынесли свой вердикт 02:26
Убийца шести человек в мечети Квебека приговорен к пожизненному сроку 01:48
Встречу Юлии Тимошенко с избирателями сорвали дымовыми шашками 00:51
В Японии для Олимпиады-2020 медали изготовят из устаревших гаджетов 00:48
Следователи выяснят обстоятельства конфликта в самарской колонии 00:00
Госдеп назвал позитивной роль РФ в афганском урегулировании 08.02.2019
Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья 08.02.2019
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных 08.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 08:07
Рубрика: В мире

Мадуро: Власти полностью контролируют ситуацию в стране

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Rodrigo Abd Фото: AP Photo/Rodrigo Abd
Фото: AP Photo/Rodrigo Abd

Власти Венесуэлы полностью контролируют ситуацию в стране. Во внеочередных выборах президента необходимости нет, заявил глава государства Николас Мадуро на встрече с журналистами в Каракасе.

Фото: РИА Новости
Мадуро назвал цель плана американцев по доставке гумпомощи в страну

"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность, а не выборы нового главы государства", - особо отметил политик.

По его словам, Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы. Эти действия напоминают ситуацию в Ливии. А с целью дестабилизации ситуации в страну была внедрена "пятая колонна".

В тоже время президент считает целесообразным переизбрать Национальную ассамблею. При этом он полагает, что "оппозиция будет этому сопротивляться и придумывать причины, чтобы не идти на них".

"Я предлагаю досрочные выборы в Национальную ассамблею. Я хочу увидеть людей, которые голосуют за новый парламент, который будет способствовать помощи в урегулировании ситуации стране, стабилизации Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Моралес: США демонстрируют в отношении Венесуэлы двойные стандарты

Между тем президент заявил о своей поддержке "механизму Монтевидео", который создан с целью поиска политического диалога в стране. "Мы готовы немедленно поддержать любое действие, которое ведет к диалогу, пониманию между венесуэльцами", - заверил политик.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украина пожаловалась на отток в Россию летчиков и конструкторов
Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля
В Кремле оценили решение МПК по паралимпийцам
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента