МИД: Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала

Угроза масштабного вооруженного конфликта в Венесуэле не миновала. Все опции в отношении Боливарианского государства у Вашингтона по-прежнему остаются на столе. Оценки развития ситуации вокруг Каракаса в ходе брифинга представила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила о блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, на страницах которого была сделана пометка о 5 тысячах американских военнослужащих в Колумбии. Захарова удивилась, что мировая общественность до сих пор не получила каких-либо разъяснений от Вашингтона на этот счет. На Смоленской площади подчеркнули, что в США в последние годы все решается путем дворцовых интриг, а не демократических процедур.

Мария Захарова призвала зарубежные государства задуматься, какую роль им отводит Вашингтон при развязывании силового сценария в регионе. Она предупредила, что в случае реализации американских планов в Венесуэле кризис может достичь небывалых масштабов.

Значительная группа государств, уточнила официальный представитель МИД РФ, придерживается позиции уважения суверенности Венесуэлы и стоит на принципах невмешательства в дела Каракаса. Москва в свою очередь готова оказать посреднические услуги при урегулировании кризиса в Боливарианском государстве.

Ситуация вокруг Венесуэлы обострилась после того, как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Руководитель США Дональд Трамп поддержал действия политика и объявил "вне закона" избранного венесуэльским народом президента Николаса Мадуро. После этого Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Каракаса и передал находящие в США венесуэльские активы в распоряжение Гуайдо.