США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы

США открыли доступ лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо к части активов правительства и центрального банка этой южноамериканской страны, которые размещены на счетах американских банков. Об этом во вторник сообщили в госдепартаменте США.

В заявлении пресс-службы, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, поясняется, что такой шаг поможет Гуайдо "защитить эти активы во благо венесуэльского народа". В Вашингтоне вновь призвали другие государства последовать своему примеру, признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и предпринять аналогичные шаги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что действия США и их союзников свидетельствуют об открытом курсе на свержение законно избранной власти в Венесуэле, нарушающем "все мыслимые нормы международного права".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.