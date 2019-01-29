Захарова прокомментировала возможную отправку военных США в Колумбию

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала пометку об отправке американских военных в Колумбию, замеченную журналистами в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Захарова напомнила, что "на возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне", включая президента Дональда Трампа. При этом она указала на сообщение телеканала NBC, которому высокопоставленные сотрудники Пентагона рассказали, что американское военное командование не направляет ни военнослужащих, ни технику в Венесуэлу или соседнюю Колумбию. В тоже время, как заметила Захарова, "официальных комментариев, как всегда, никто не дождался".

Представитель МИД РФ напомнила, что "дестабилизация ситуации" в Венесуэле "осуществляется именно с территории Колумбии". В этом контексте она риторически поинтересовалась: "А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы". "Ну, как-то так", - заключила Захарова.

Накануне колумбийская газета El Pais сообщила, что во время пресс-конференции в президентском дворце в Боготе, куда Болтон прибыл с визитом для обсуждения кризиса в Венесуэле, в его руке журналисты разглядели блокнот с записью: "5000 военнослужащих в Колумбию". В ходе пресс-конференции было объявлено о введении санкций против венесуэльской нефтяной компании (PDVSA), что является одной из мер давления на президента Николаса Мадуро, которого США и их союзники пытаются отстранить от власти неконституционными методами, поддерживая попытку госпереворота в этой стране. Болтон ничего не говорил о возможности отправки войск в Колумбию в этом контексте, но американская пресса в последние дни неоднократно упоминала, что в Белом доме не исключали "военных опций" для разрешения кризиса в Венесуэле.