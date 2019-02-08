Мадуро: Гумпомощь - предлог для уничтожения независимости Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что навязываемая стране гуманитарная помощь используется как предлог для уничтожения независимости республики.

"Независимость и суверенитет Венесуэлы пытаются уничтожить, прикрываясь доставки гуманитарной помощи. Нашу страну хотят дестабилизировать, но эти попытки не приносят успеха", - заявил Мадуро в ходе большой пресс-конференции для журналистов, трансляция которой из президентского дворца в Каракасе ведется в Twitter.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его власть признали США и ряд государств-союзников. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.