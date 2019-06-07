Российско-американский диалог Форт-Росс в Вологде преподнес несколько сюрпризов

Первый - непривычно конструктивная атмосфера. Ученые, бизнесмены, деятели культуры, дипломаты и представители региональных властей откровенно обменивались мнениями по самому широкому кругу вопросов - от сохранения общего исторического наследия до университетских стартапов, и от проблем искусственного интеллекта до будущего венчурных инвестиций.

Системные противоречия в большой политике сосуществуют с плотными и дружескими связями в самых разных областях. Россияне и американцы дорожат ими, стремясь максимально снизить привходящие издержки. Вологда с ее северной рассудительностью как нельзя лучше подходила для встречи. В очередной раз участники смогли лучше узнать Россию за пределами двух столиц - в прошлом году Форт-Росс проходил в Новгороде Великом, а самая первая встреча - в 2017 г. в Изборске и Пскове.

Еще большим сюрпризом стала готовность откровенно говорить о самых острых проблемах. В этом году наиболее сложной темой стали экономические санкции и контрсанкции. Тема в программе смотрелась явно резонансно. Потенциально она несла в себе опасный заряд, выбиваясь из аполитичного разговора о культуре, истории или университетах.

Однако разговор оказался вполне осмысленным. Его вели представители бизнеса вместе с ведущими исследователями санкционной проблематики с обеих сторон. В такой комбинации дискуссия оказалась вполне конструктивной. Участники попытались понять, как именно мы воспринимаем взаимные ограничения, как снизить ущерб для бизнеса с обеих сторон, чего ожидать в будущем и как избежать дальнейшей эскалации.

Модератор сессии Джилл Доггерти - журналист с колоссальным опытом работы в России - сразу перешла к вопросу по существу. Насколько вообще эффективны санкции? Могут ли они принести реальные политические дивиденды? На этот счет в исследовательском сообществе давно царит скепсис. Опыт показывает, что санкции приводят к желаемым результатам крайне редко. Чем больше давление на "страну-цель", тем с меньшей вероятностью она пойдет на уступки. Такой вывод сделал американский исследователь Дэн Дрезнер еще в 1999 г. и спустя двадцать лет его выводы вполне подтверждаются на российско-американских отношениях.

Но если санкции неэффективны, то почему они существуют? Прежде всего, по внутриполитическим причинам. Это дешевый и простой способ "отчитаться о результатах". Вводя санкции и контрсанкции власти показывают, что они "что-то делают" с проблемой. Cпособ особенно привлекателен в отношениях таких держав как Россия и США. Дипломатия по многим направлениям зашла в тупик. Проблема в том, что санкции начинают использоваться по обе стороны океана популистами всех мастей, стремящихся сделать политический капитал на русофобии и антиамериканизме. Остановить запущенную машину куда как сложнее, чем запустить.

Еще один важный момент - вторичные санкции. Американцы штрафуют нарушителей своих санкционных режимов. Причем зачастую жертвой оказывается зарубежный и собственно американский бизнес. В отношении бизнеса санкции куда как более эффективны в сравнении с государствами. Бизнес считает деньги и для него разбирательство с государственными регуляторами чревато финансовыми и репутационными потерями. Поэтому компании и корпорации зачастую подчиняются требованиям американцев. Прмер - ситуация вокруг Ирана. Год назад США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки. Европейский Союз возобновил действие закона, направленного на защиту европейского бизнеса в Иране. Но сам бизнес предпочел уйти, чтобы избежать рисков. Политическая поддержка брюссельских властей оказалась бесполезной.

Участники были едины в том, что санкции наносят существенный вред бизнесу. Они вредят коммерческим связям компаний. На их восстановление уйдет много времени даже в том случае, если санкции будут смягчены или отменены. Ограничения приводят к разрыву торговых связей даже там, где юридически бизнес не попадает под действия санкций. Компании и банки предпочитают "дуть на воду", опасаясь штрафов. Большой вопрос, насколько адекватны те или иные меры? Зачем, например, вносить в "черные списки" людей и компании, которые принципиально далеки от политики и дистанцируются от нее? В общем, санкции порождают шум и высокую неопределенность.

Чего ждать от будущего россиянам и американцам в контексте санкций? Новых трудностей. Участники не питали особых иллюзий относительно отмены санкций. Породившие их политические противоречия никуда не делись. Более того, спустя пять лет после начала масштабного кризиса в отношениях России и Запада, новых механизмов решения проблем так и не появилось. Иными словами, никто не застрахован от новых "Скрипалей" или керченского инцидента со всеми вытекающими последствиями. Важно и то, что уже введенные санкции живут своей жизнью. У них появились законодательные корни, которые будет крайне сложно обрубить. Например, американское законодательство требует от администрации постоянных отчетов по санкциям, то есть заставляет бюрократическую машину работать бесперебойно. На рассмотрении Конгресса новые более серьезные законопроекты с угрозой санкций против российских банков, энергетических компаний, судостроителей и других отраслей.

Впрочем, назвать настрой санкционной сессии Форт-Росса пессимистическим тоже нельзя. Ситуация в российско-американских отношениях стабилизировалась. Плохо, что это стабильность со знаком минус. Но хорошо, что эскалация остановлена. Похоже, что политики и чиновники не горят желанием применять санкции без серьезных поводов. Для бизнеса - это позитивный сигнал. Можно немного выдохнуть и подумать о новых проектах.