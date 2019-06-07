Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2"

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Санкционное давление без сомнений влияет на политику Дании и ЕС", - сказал Шредер.
По его словам, подобное давление имеет не только дружелюбные мотивы. "Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше, чем когда-либо, хотят экспортировать сжиженный природный газ на рынок Европы", - отметил экс-канцлер.
Запуск магистральной ветки "Северный поток-2", которая соединит терминалы России и ФРГ по дну Балтийского моря, намечен по графику уже на конец этого года. Газопровод должен пройти через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания пока не дала разрешения на строительство проекта. Президент США Дональд Трамп считает, что газопровод "Северной поток-2" даст России слишком большое влияние на немецкую экономику, крупнейшую в Европе.
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