Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2"

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Санкционное давление без сомнений влияет на политику Дании и ЕС", - сказал Шредер.

По его словам, подобное давление имеет не только дружелюбные мотивы. "Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше, чем когда-либо, хотят экспортировать сжиженный природный газ на рынок Европы", - отметил экс-канцлер.

Запуск магистральной ветки "Северный поток-2", которая соединит терминалы России и ФРГ по дну Балтийского моря, намечен по графику уже на конец этого года. Газопровод должен пройти через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания пока не дала разрешения на строительство проекта. Президент США Дональд Трамп считает, что газопровод "Северной поток-2" даст России слишком большое влияние на немецкую экономику, крупнейшую в Европе.