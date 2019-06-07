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Экономика
07.06.2019 11:38
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Сингапурцы создадут для Петербурга "умную" транспортную систему

Сотрудничество с Сингапуром позволит Санкт-Петербургу внедрить передовую умную транспортную систему. Такие перспективы обсудили на Петербургском экономическом форуме врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и старший государственный министр Сингапура Ко По Кун.

В Мурманской области будут создавать "умные города"

Как уточнили в Смольном, специалисты агентства Singapore Cooperation Enterprise совместно с российскими экспертами и профильными комитетами Петербурга разработали проект динамической транспортной модели города. Она обеспечит оперативное управление движением автомобильного и общественного транспорта, а также позволит планировать дальнейшее развитие улично-дорожной сети. Ко По Кун уверен, что совместная работа сингапурских и петербургских специалистов поможет Северной столице выйти в лидеры по внедрению умных транспортных систем.

- Проект даст дополнительный импульс созданию общей с Ленинградской областью транспортной системы, - подчеркнул Александр Беглов.

По словам врио губернатора, власти Петербурга уже готовят техническое задание. Финансирование проекта будет предусмотрено в проекте бюджета 2020 года. Сумма пока не называется.

Кроме того, будет подготовлен меморандум, который обозначит и другие перспективные направления развития взаимоотношений между Сингапуром и Петербургом. В частности, это сотрудничество в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, школьные и межвузовские обмены.

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