Территорию ПМЭФ сфотографируют из космоса

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поручил сфотографировать из космоса территорию у Пулковских высот, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Надо снять, где мы находимся", - сказал Дмитрий Рогозин журналистам. И сообщил, что уже дал распоряжение совершить съемку с одного из российских спутников, сообщают РИА Новости.

У главы Роскосмоса на ПМЭФ насыщенная программа. По данным пресс-службы госпорпорации, к настоящему моменту Дмитрий Рогозин уже подписал соглашения о сотрудничестве в администрациями четырех регионов: Свердловской, Тверской, Пензенской областями и Республикой Саха, а также дополнительное соглашение с Красноярским краем.