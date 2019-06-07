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07.06.2019 18:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Участники "Лидеров производительности" поедут на стажировку за рубеж

Текст: Елена Березина

В конце июня стартует второй поток программы "Лидеры производительности" из двенадцати. Как стало известно сегодня, ее участники пройдут стажировки в Японии, Франции и Германии. Об этом "РГ" рассказал на полях Петербургского международного экономического форума заместитель министра экономического развития России Петр Засельский.

"После успешного окончания обучения 10 процентов лучших слушателей будут направлены на международные стажировки для освоения зарубежных практик повышения производительности труда в Японию, Францию или Германию. Отбор на стажировки будет осуществляться по итогам рейтинга, составленного на основе успеваемости, итоговой защиты проектов и посещаемости, - сообщил Петр Засельский. - Программа также предполагает стажировки на российских предприятиях - участниках обучения". К концу 2024 года обучение пройдут более 19 тысяч руководителей предприятий в сфере обрабатывающей промышленности, производства, сельского хозяйства и транспорта.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Цель программы - обучить навыкам управления, благодаря которым руководители предприятий смогут организовать производственные преобразования, убрать неэффективные рабочие процессы и внедрить инновации, способствующие росту производительности труда. Для интенсивного погружения в процесс профессионального развития и решения бизнес-задач приглашены реальные практики, в том числе преподаватели и эксперты из ведущих вузов России и бизнес-школ.

Программа обучения рассчитана на полгода и состоит из пяти модулей. "Понимая отсутствие возможности многих руководителей отрыва от производства, была разработана дистанционная система обучения с закреплением наставников и постановкой индивидуальных заданий. Таким образом, участники обучения присутствуют очно каждый месяц по три дня, а в промежутках выполняют задания дистанционно. Первый модуль предполагает обучение навыкам организации производства, второй - бизнес-навыкам, третий - профильное направление, например, маркетинг или управление персоналом, производством или логистикой. Четвертый модуль предполагает стажировку, а пятый направлен на подготовку и защиту проектов", - сообщил Петр Засельский.

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