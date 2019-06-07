В центре Санкт-Петербурга создадут Почтовый квартал

В историческом центре Северной столицы появится Почтовый квартал. Эта тема обсуждалась на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова и генерального директора ФГУП "Почта России" Николая Подгузова.
Согласно представленной концепции, Почтовый квартал - это общественное пространство, которое разместится между Новой Голландией и Исаакиевским собором вдоль Конногвардейского бульвара. Проект предполагает реконструкцию комплекса зданий, которые находятся в ведении "Почты России": Главпочтамт, Дворец культуры работников связи и дом-усадьба Ломоносова. Все они нуждаются в срочном капитальном ремонте. При этом почтовая функция будет сохранена.
По предварительным просчетам "Почты России", работы могут занять два-три года и обойдутся в несколько миллиардов рублей.
Как сообщают в Смольном, Александр Беглов одобрил представленный проект и заверил, что городские власти готовы принять участие в создании Почтового квартала. В частности, город берет на себя обязанности по реконструкции дорожной сети и намерен заложить в бюджет на эти цели до 2,5 миллиардов рублей.
- Будут созданы пешеходные улицы, переложены коммуникации, обновлены фасады, смонтировано новое освещение, - перечислил градоначальник.
В ближайшее время будет подписано соглашение о совместном участии в реконструкции Почтового квартала.
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