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07.06.2019 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Калининградской области внедрят систему автовосстановления электроснабжения

Текст: Вера Черенева
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков
Во всех районах Калининградской области планируется ввести систему автоматического восстановления электроснабжения.

Пилотный проект, реализуемый в Калининграде, показал свою эффективность и опыт столицы региона компания "Россети-Янтарь" планирует распространить на все города и районы эксклава.

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Кроме того, в рамках подписанного на площадке ПМЭФ трехстороннего соглашения с правительством Калининградской области и Службы по государственному регулированию цен и тарифов региона, планируется цикл мероприятий по модернизации электросетевого комплекса в том числе с применением цифровых технологий. О том, как будут реализовываться все эти начинания, рассказал "РГ" генеральный директор "Россети-Янтарь" Кирилл Юткин.

Кирилл Александрович, все дочерние организации группы компаний "Россети" сейчас ведут масштабную работу в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030". Какие мероприятия в этом направлении осуществляете вы?

Кирилл Юткин: Действительно, цифровизация электрических сетей является одним из главных направлений в развитии в целом энергоотрасли Российской Федерации. В результате реализации концепции "2030" планируется как раз к 2030-му году произвести полную трансформацию электрических сетей, сделать их более надежными, эффективными.

Ну вообще цель - свести к минимуму риски возникновения технологических нарушений и обеспечить бесперебойное качественное снабжение наших потребителей. Что касается нашей компании, компании "Россети-Янтарь", то мы одними из первых начали реализовывать эту концепцию, внедрять цифровые технологии в нашу работу.

Фото: Пресс-служба ОАО "ОЭК"
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Мы в первую очередь внедряли автоматизацию в сфере воздушных сетей, это когда производится секционирование, резервирование линий и в случае технологического нарушения данный участок локализуется и потребитель запитывается от неповрежденных участков сети. Этот проект изначально подразумевался только в воздушных линиях но, мы посмотрели на его результаты и они были впечатляющими. Так, к примеру, снижение среднего времени восстановления сократилось в пять раз, срок локализации участка уменьшился с полутора часов до одной минуты. И мы начали внедрять подобный проект уже на кабельных линиях.

Сейчас в Калининграде, в историческом центре города мы проводим реконструкцию кабельных сетей в 10 кВ и 11 трансформаторных подстанций, полностью меняем оборудование и подобный эффект видим уже сейчас.

Среднее время восстановления у нас в данный момент составляет 30 минут. Мы анализируем полученные данные и в дальнейшем планируем реализовать аналогичные системы восстановления электроснабжения на территории всей Калининградской области.

Конечно, проект капиталоемкий, но соответственно и результаты от его внедрения тоже достаточно серьезные.

Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития электросетевого комплекса. Расскажите об этом?

Кирилл Юткин: Подписание данного соглашения является продолжением нашего плодотворного сотрудничества с правительством Калининградской области и как мы все знаем, энергоотрасль является фундаментов в развитии экономики страны.

Соответственно, социально-экономическое развитие Калининградской области невозможно без модернизации электросетевого хозяйства, внедрения новых инновационных цифровых технологий в нашу работу. В этой связи мы сегодня подписали такое соглашение, в его рамках мы планируем реализовать много новых проектов, в том числе и по "Цифровой трансформации", мы планируем модернизацию и реконструкцию высоковольтных подстанций, что позволит обеспечить дополнительной мощностью потребителей и снизить время и сроки подключения.

Также вами будет подписано соглашение с Корпорацией развития Калининградской области?

Кирилл Юткин: Корпорация развития Калининградской области непосредственно работает с инвесторами и одна из главных ее задач - это, конечно же, формирование благоприятного инвестиционного климата. И по заявке корпорации мы начали строительство подстанции "Индустриальная" в районе города Черняховска.

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Здесь потребители, обратившиеся в Корпорацию, получат 34 МВт электрической мощности, это позволит создать им предприятия с новыми рабочими местами, это налоги и, соответственно, развитие региона в целом. Технопарк, который мы подключаем, площадью более 1000 гектаров, поэтому надеемся, что благодаря нашей компании "Россети-Янтарь", на этом участке появится достаточно много инвесторов.

Также вы подписали соглашение с акционерным обществом "Русатом - Автоматизированные системы управления". Какова его цель?

Кирилл Юткин: Соглашение подразумевает нашу совместную работу по развитию малой гидрогенерации на территории Калининградской области. Непосредственно с применением комплексных решений компании "Русатом - Автоматизированные системы управления" мы планируем провести модернизацию Правдинской ГЭС.

Вообще, у Правдинской ГЭС почти столетняя история. Каскад гидроэлектростанции был построен в начале 20-х годов прошлого века. К сожалению, во время войны он был частично разрушен, впоследствии его восстановили. Это очень красивый объект. В свое время очень туда приезжало много туристов, но, к сожалению, сейчас его мощность не такая большая. Мы планируем провести модернизацию объекта, восстановить его в полном объеме, установить несколько новых гидроагрегатов. Я надеюсь, это не только позволит улучшит качество энергоснабжения потребителей восточной части Калининградской области, где находится город Правдинск, но и в целом повысит туристическую привлекательность региона.

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