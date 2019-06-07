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07.06.2019 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти двое детей пострадали в ДТП с грузовиком

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств аварии, в которой пострадали двое детей. Грузовая "ГАЗель" на полном ходу врезалась в легковушку на 116-м километре трассы А-120.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "ГАЗель" выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились двое детей.

Годовалый мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Шестилетняя девочка получила ушибы и ссадины. Водителю иномарки медицинская помощь не потребовалась.

А в "ГАЗели" травмы получили водители и пассажир. Они смогли вовремя покинуть салон, сразу после ДТП грузовик загорелся.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что данный участок трассы для водителей довольно опасен. Здесь часто происходят ДТП по причине выезда на встречную полосу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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