В Мурманской области цены на рыбу снизят на треть

Для жителей Мурманской области рыба станет доступнее. По договоренности с региональными властями одна из торговых сетей Заполярья снизит цены на рыбопродукцию на 30 процентов, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис в ходе Петербургского международного экономического форума.
- Мы готовим проект по увеличению ассортимента рыбы и ее удешевлению за счет упрощения логистики, - отметил Андрей Чибис. - Кроме того, в Мурманске создается пилотный проект рыбного рынка. Благодаря этим мерам рыба станет доступнее для покупателей. Думаю, она станет дешевле на тридцать процентов относительно сегодняшнего среднего уровня цены.
Для проекта по созданию рыбного рынка уже найдены несколько инвесторов, в числе которых есть рыбодобывающие компании. Подобрано место для размещения рынка. Предполагается, что это будет крытая торговая площадка.
Помимо рыбного рынка и логистических мер, власти региона надеются привлечь большее количество рыбопромысловых судов в Мурманский морской рыбный порт за счет повышения эффективности его работы. Для этого предстоит координировать совместную работу объектов портовой инфраструктуры, принадлежащих разным собственникам.
- Мы надеемся достигнуть этого в ближайшие годы с помощью создания единого оператора, - сообщил Андрей Чибис. - Это позволит сделать порт более привлекательным для рыбопромышленников - а значит, вырастет число судозаходов.
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