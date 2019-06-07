В Петропавловской крепости пройдет Молодежный карьерный форум

15 июня в Петербурге состоится Молодежный карьерный форум. Посетителей ждут мастер-классы, зона профессиональной ориентации, семинары с лидерами отраслей, а также ярмарка вакансий для соискателей без опыта работы.

Молодежный карьерный форум проходит в Петербурге каждый год. Это мероприятие рассчитано на тех, кто только собирается найти работу или даже просто присматривается к рынку труда. Здесь говорят на языке выпускников школ и вузов даже работодатели (а это руководители крупнейших городских компаний), принимают участие в квестах, организуют деловые игры и без обиняков отвечают на острые вопросы. В прошлые годы Молодежный карьерный форум проходил у стен Петропавловской крепости. В этот раз площадка расширилась, мероприятие пройдет уже в Иоанновском равелине.

На форуме будут предусмотрены интерактивные зоны. На главной сцене запланированы конкурс HR-брендов и мозгобойня. За этим термином скрывается интеллектуальное соревнование. Одним из ключевых мероприятий здесь станет презентация специального портала по подбору вакансий от центра трудовых ресурсов Studentary.

На отдельной секции на всем протяжении форума пройдет выставка работодателей. Представители крупнейших компаний города будут рассказывать, как к ним устроиться на работу, какие подводные камни ждут вчерашних выпускников вузов и что нужно предпринять тем, кто желает сделать карьеру.

В секции лектория также будут выступать работодатели. Они расскажут о создании компаний и презентуют свои проекты.

Для тех, кто хочет работать только на себя, весь день форума будет открыта секция стартапов. Посетителям расскажут, как открыть свое дело, привлечь инвестиции и выбрать цели, ведущие к финансовому благополучию. Конечно, не обойдется без обзора практик ведения социальных сетей и личного брендинга, здесь на первый план выйдет тема искренности. Например, о том, как личный пример и образ жизни становятся катализатором для развития бренда, расскажет Георгий Бондарев. Это известный блогер, но вообще молодой человек, в свое время учился на физика, увлекался астрономией, а потом его внезапно потянуло на изготовление деревянных значков на фрезерном станке. Стартап выстрелил и стал крупнейшим предприятием города в своей сфере. Георгий каждый год принимает участие в карьерном форуме, хотя у него, как у преуспевающего бизнесмена, достаточно плотное расписание.

Посетители форума смогут увидеть стартапы завтрашнего дня начинающие предприниматели расскажут о своих начинаниях. Эту часть форума всегда отличает интрига, ведь в зале присутствуют состоявшиеся бизнесмены и менторы. Одни проекты подвергаются жесткой критике, а другие получают поддержку.

Традиционно в рамках форума в отдельной секции будут работать психологи Службы занятости населения Санкт-Петербурга. Они расскажут, как пройти через воронку отбора резюме, прийти в новый коллектив, и поделятся лайфхаками при прохождении собеседования. И хотя советы на подобные темы часто встречаются в соцсетях, лекции от психологов Службы занятости - это принципиально другой уровень. Дело в том, что сфера профессиональных интересов этих специалистов - это именно вопросы трудоустройства, они знают, чего ждут работодатели и как стоит вести себя соискателю.

На отдельной площадке состоится серия мастер-классов. Все желающие смогут попробовать себя в роли визажиста, автомобильного дизайнера, фокусника, мастера ногтевого сервиса, повара-кондитера и специалиста по компьютерному зрению.

А для тех, кто готов прямо сейчас выйти на рынок труда, в рамках Молодежного карьерного форума будет работать ярмарка вакансий. Работодатели предоставят свыше 2,5 тысячи рабочих мест.

Важно!

Молодежный карьерный форум пройдет в Иоанновском равелине 15 июня с 12.00 до 18.00.

Тем временем

В Петербурге 11 июня стартует летняя трудовая компания среди учащихся. Открывается она праздником "Трудовое лето". В мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" соберутся больше полутора тысяч школьников и студентов техникумов и колледжей, которые решили посвятить часть своих каникул работе. Они будут трудиться в садово-парковых хозяйствах, архивах и предприятиях города. Всего планируется, что в трудовой кампании 2019 года примут участие более 10 тысяч подростков. Учащиеся будут получать за свой труд зарплату, которая начисляется пропорционально отработанному времени, ежемесячно около 5000 рублей в свободное от учебы время и примерно 9500 рублей в летний период.