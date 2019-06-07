В Поморье у ТОСЭР "Онега" появился первый резидент

Минэкономразвития РФ утвердило первого резидента территории опережающего социально-экономического развития "Онега". Пионером стал проект центра водного семейного отдыха, который строится в Онеге Архангельской области. О включении его в реестр резидентов объявили на Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщает агентство регионального развития Архангельской области, центр водного семейного отдыха будет состоять из аквапарка и гостиницы на 65 мест. Здание почти построено, готовы чаши детского и взрослого бассейнов. Систему водоподготовки для будущего аквапарка проектировали специалисты, работавшие на объектах Сочинской олимпиады. Строительство первого аквапарка в Онеге ведут местные предприниматели Елена Панчина и Андрей Дьячков.
Статус ТОСЭР Онега получила в 2018 году. Сейчас в Поморье и других регионах России идет поиск предпринимателей, готовых открыть свой бизнес на берегу Белого моря.
Помимо федеральных преференций, они смогут пользоваться региональными льготами. Областной закон освобождает резидентов ТОСЭР от уплаты налога на прибыль в первые пять лет работы. В последующую пятилетку ставка регионального налога составит 10 процентов. Кроме того, такие предприниматели смогут не платить налог на недвижимость в течение пяти лет.
Свои льготы резидентам предоставляет и муниципалитет: он освобождает их от земельного налога на участки, которые используются для инвестпроектов. Срок действия льготы также составляет пять лет.
Город Онега - районный центр на берегу Белого моря с населением около 20 тысяч человек. Здесь планируется развивать туризм, добычу и переработку торфа и базальта, сбор дикоросов.
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