Видеотрансляция: Выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В пленарной сессии вместе с главой РФ и председателем КНР Си Цзиньпином в этот раз принимают участие генерельный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также премьер Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини.

Также в пятницу у российского лидера запланированы отдельные встречи с генсеком ООН и премьер-министром федеральной земли Саксонии Михаэлем Кречпером. Помимо этого у Владимира Путина ожидается много двусторонних контактов в кулуарах ПМЭФ.