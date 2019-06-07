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07.06.2019 15:08
Проект: В регионах

Адыгея улучшила рейтинг состояния инвестклимата по 14 показателям

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) представлены результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В текущем году Адыгея заняла 26-е место в рейтинге. При этом интегральный индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.

Фото: Алексей Гусев
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В высшую группу рейтинга переместились такие ключевые данные, как время регистрации юридических лиц, оценка лицензирования, мер финансовой поддержки, доступности трудовых ресурсов, услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки МСП и другие.

Еще один показатель, подтверждающий рост инвестпривлекательности Адыгеи, - в рейтинге регионов страны республика стала лидером по темпу роста инвестиций в основной капитал за 2018 год.

Комментируя итоги Национального рейтинга АСИ, глава РА Мурат Кумпилов отметил, что регион делает ставку на привлечение инвестиций. Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса.

"Данные рейтинга свидетельствуют о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Это результат командной работы. Благодаря рекомендациям АСИ, ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды. И сегодня у нас продолжается работа по созданию комфортных условий для предпринимателей. Мы меняем модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик, всех инструментов поддержки. Все это помогает не только привлекать инвестиции, но и комплексно подходить к решению стоящих задач в рамках национальных проектов и других показателей качества уровня жизни населения", - подчеркнул глава Адыгеи.

Для улучшения инвестиционного климата в республике внедрены целевые модели Агентства стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2017 года они были выполнены на 85 %, в 2018-м - на 93 %.

Лучшие российские практики направлены на упрощение процедур ведения бизнеса. Они связаны с эффективностью процедур регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи лицензий, подключения электроэнергии, а также процедур постановки земельного участка на кадастровый учет. Кроме того, успешно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Дополнительным фактором роста выступает развитие института оценки регулирующего воздействия.

Фото: Пресс-служба главы РА
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В рамках ранее подписанных соглашений с АСИ в республике продолжается   работа по развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства, внедряется успешная практика "Развитие общественных пространств" и регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

"Гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд рублей, или 142,5 % к уровню 2017 года", - отметил Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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