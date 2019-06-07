Донским аграриям показали чудо-пшеницу

В Ростовской области свыше четырех тысяч фермеров, механизаторов и агрономов могли познакомиться с новыми сортами зерновых культур, которые устойчивы к 40-градусной жаре и адаптированы к местному климату. Демонстрация новых достижений сельскохозяйственной науки прошла в рамках выставки "День Донского поля".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, отметил, что выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий была специально запланирована накануне уборки ранних зерновых культур.

- В этом году нашим земледельцам предстоит убирать около 3,3 миллионов гектаров ранних зерновых культур. Основной фундамент урожая зерновых традиционно был заложен осенью прошлого года - было посеяно 2,708 миллионов гектаров, из которых большую часть занимает основная культура нашего региона - озимая пшеница, - рассказал Константин Рачаловский.

В целом по области прогнозный план озимого сева был перевыполнен почти на 11 процентов. Необходимо отметить, что озимые культуры хорошо перенесли зимовку. Условия для пополнения запасов влаги в почве в предзимний и зимний периоды были хорошие. Поэтому основная часть осадков хорошо аккумулировалась почвой. Все зимние месяцы дали значительную прибавку влаги по сравнению с прошлым годом. Это, несомненно, способствовало нормальному росту и развитию озимых. Глава минсельхоза региона также отметил, что яровой сев на Дону завершен. В целом по области было посеяно 1,821 миллионов гектаров или 100,2 процента от запланированных площадей яровых культур.

Прибывший в Ростовскую область академик - секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга отметил перспективы Донского края.

- Ростовская область на фоне остальных регионов выглядит очень хорошо. Площадь зерновых большая, идет рост производства продукции. Таких успешных территорий, как Ростовская область, не так много. Донской край вновь может подтвердить свое лидерство в стране по сбору зерновых, - отметил он, и посоветовал агрономам уделять больше внимания сортам пшеницы, выведенной местными селекционерами. Это позволяет получить зерно более высокого качества и собирать богатые урожаи.

После чего гости агропромышленной полевой выставки-демонстрации смогли познакомиться с новыми сортами пшеницы и других зерновых, выведенными учеными аграрного научного центра "Донской". Агрономы подготовили десять опытно-демонстрационных участков сельскохозяйственных культур. Всего было представлено 48 сортов озимой и яровой пшеницы, 13 сортов ячменя, 11 - гороха, 16- тритикале и других культур.

- Это очень важно, так как каждый год ставит перед нами новые задачи по обеспечению устойчивости сельхозкультур вне зависимости от погодных условий, - сказал директор ФГБНУ "Аграрный научный центр "Донской" Андрей Алабушев.

На выставке селянам также состоялась демонстрация сельхозтехники, а специалисты могли оценить, как работают в поле новые трактора и почвообрабатывающая техника. Публику развлекали выступления конных каскадеров и ансамбли. Всего в первый день выставку демонстрацию посетили почти 4000 человек.