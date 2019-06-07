Глава Адыгеи принял участие в заседании комиссии по нацпроектам

В рамках работы XXIII Петербургского международного экономического форума первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко провел заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ. Участие в нем принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Тема заседания: "Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов". Было подчеркнуто, что выполнение 12 национальных проектов, которые стартовали по инициативе президента РФ, является стратегической задачей для всех органов власти.

В ходе заседания рассмотрены основные инструментарии достижения целевых показателей, которые позволят регионам выйти на более высокий уровень развития экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктур.

Обсуждались также вопросы финансирования региональных программ, предоставления межбюджетных трансфертов, компенсации выпадающих доходов по движимому имуществу. Отдельное внимание уделено поддержке регионов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

В Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе "Электронный бюджет" и будут утверждены в ближайшее время. В 2019 году на их реализацию будет направлено почти 3,5 млрд рублей.

Реализация проектов и эффективное расходование средств находятся на постоянном контроле главы РА Мурата Кумпилова.

"Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным проектам - главная наша цель. Необходимо в полной мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования. Эта деятельность должна принести ощутимый для людей результат, повысить уровень жизни в республике", - отметил Мурат Кумпилов.